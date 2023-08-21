Они живут по-другому: почему собаки все постоянно нюхают

У собак очень развито обоняние, поскольку для них оно является решающим в ощущении окружающего мира. Когда собака что-то нюхает, запахи проходят через особые мембраны носовых раковин. У человека также есть такие мембраны, но их количество значительно меньше, чем у собаки. Именно у них есть рецепторы, различающие разнообразные запахи. У человека таких мембран насчитывается 6 млн, а у собаки их количество достигает сотен миллионов. Как именно собака с помощью обоняния ориентируется в окружающей среде – читайте дальше.

Ключевая роль обоняния в жизни собак

У собак обонятельная кора головного мозга, где обрабатываются сенсорные ощущения, в сорок раз больше, чем у человека. Поэтому ученые пришли к выводу, что обоняние собаки играет ключевую роль в познании окружающей среды, а не зрение или слух. Именно посредством обнюхивания собаки осуществляют социальную коммуникацию и восприятие пространства.

Также с помощью обоняния собаки идентифицируют в пространстве как себя, так и других животных, предметы и людей. Ученые провели опыт с зеркалом, показавшим, что собака, глядя на себя, визуально не воспринимает свое отражение. Затем ученые дали понюхать собаке ее мочу, мочу других собак и разнообразные предметы. Здесь животное стало проявлять интерес, поэтому ученые предположили, что самосознание собак зависит от обоняния. А если самосознание животного зависит от обоняния, ученые допускают, что временные ощущения у собаки также могут зависеть от запахов. Об этом некоторые ученые говорили еще в конце ХХ века.

Как собаки воспринимают мир с помощью обоняния?

Собаки, в отличие от человека, мир воспринимают по-другому, поэтому обоняние животного играет практически ключевую роль. Собака все объекты в окружающей среде может отличать друг от друга только с помощью запаха.

Когда собаки что-то нюхают, в их мозге создается визуальный образ этого объекта, который похож на тот, что видят люди, когда смотрят на определенный предмет. Поэтому ученые считают, что запах собаке необходим для всех ее действий.

Именно поэтому, если собака живет в закрытом помещении, а затем ее выводят на улицу погулять, она пытается все обнюхать. Так что не стоит мешать животным знакомиться с окружающей средой через обоняние, они очень этому радуются. Даже когда хозяева в помещении открывают окно, для собак это может быть настоящей радостью, потому что запахи с улицы приносят много впечатлений для животных.

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