OnlyFans бьет рекорды — компания признана самой прибыльной в мире по доходу на одного сотрудника

OnlyFans признан самой прибыльной компанией в мире по доходу на одного сотрудника / © Associated Press

Платформа OnlyFans была признана компанией с самым высоким показателем дохода на одного сотрудника в мире. Согласно актуальным данным, этот показатель достиг 37,6 млн. долларов.

Об этом идет речь на double.news.

Это подтверждает, что модель бизнеса компании чрезвычайно эффективна и минимально зависима от большого количества штатного персонала.

Специалисты оценили уникальность показателя OnlyFans по сравнению платформы с гигантами Кремниевой долины, имеющими значительно более высокую капитализацию и штат:

OnlyFans: 37,6 млн долларов;

NVIDIA (крупнейшая по капитализации): 3,6 млн долларов;

Apple: 2,4 млн долларов;

Meta: 2,2 млн долларов;

Google (Alphabet): 1,9 млн долларов.

Благодаря своей модели, основанной на контенте, создаваемом пользователями (UGC), OnlyFans удается генерировать огромные доходы, имея при этом чрезвычайно малый штат работников (некоторые источники указывают на численность персонала менее 50 человек).

Эти данные (около 37,6 млн долларов чистого дохода на одного сотрудника) были подтверждены аналитическими фирмами, исследовавшими эффективность крупных технологических компаний в 2024 году, закрепляя за OnlyFans статус мирового лидера по этому финансовому критерию.

Напомним, доходы украинцев от размещения контента на платформе OnlyFans 2023 составили 131,75 млн долларов, что на 20 млн больше, чем за предыдущие три года вместе взятые (2020-2022).

Налоговая служба уже начала рассылать «письма счастья» создателям контента с требованием задекларировать эти средства и уплатить полагающиеся сборы.