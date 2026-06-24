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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
92
Время на прочтение
2 мин

Опасен TikTok-лайфхак с зубной пастой для стиральной машины: эксперты объяснили риски

В социальных сетях стремительно набирает популярность новый бытовой тренд: пользователи TikTok предлагают очищать стиральную машину с помощью лимона и зубной пасты.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Зубная паста для чистки стиральной машины

Зубная паста для чистки стиральной машины / © pexels.com

Лайфхак обещает быстрое устранение неприятного запаха и блестящий результат после одного цикла стирки.

Впрочем, специалисты предостерегают — такая «экономная» идея может обернуться совершенно неожиданными затратами на ремонт техники.

В чем суть TikTok-лайфхака

В вирусных видео пользователи советуют:

  • разрезать лимон пополам;

  • нанести на срез зубную пасту;

  • положить половинки прямо в барабан стиральной машины;

  • запустить горячую стирку без белья.

Авторы контента утверждают, что такой метод помогает:

  • избавиться от неприятного запаха;

  • очистить барабан от налета;

  • сделать стиральную машину «как новую».

Что говорят эксперты

Специалисты по обслуживанию бытовой техники и производители предостерегают: подобные эксперименты не предусмотрены инструкциями к стиральным машинам.

Среди основных рисков:

  • остатки лимонной мякоти могут забивать фильтры;

  • мелкие частицы способны попадать в систему слива;

  • неизвестное влияние на резиновые уплотнители и детали барабана;

  • возможно нарушение гарантийных условий из-за неправильной эксплуатации.

Отдельно эксперты отмечают: эффективность такого метода научно не доказана, а эффект «свежести» часто лишь временный.

Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть

Неприятный запах в стиральной машине обычно появляется из-за:

  • накопление остатков моющих средств;

  • стирка при низких температурах;

  • влагу в резиновых уплотнителях;

  • загрязнение фильтра и шлангов.

Именно эти факторы создают среду для появления бактерий и плесени.

Безопасные способы очистки стиральной машины

Эксперты советуют вместо TikTok-экспериментов использовать проверенные методы:

  • регулярный запуск горячего цикла (60°C и выше);

  • очистка фильтра и лотка для порошка;

  • протирание резинового уплотнителя;

  • использование специальных чистящих средств техники.

Такие способы помогают поддерживать чистоту без риска повреждения техники.

Популярный TikTok-лайфхак с зубной пастой и лимоном может выглядеть просто и бюджетно, однако эксперты советуют относиться к нему осторожно. Неправильное использование бытовых средств в стиральной машине способно привести к засорениям и даже дорогому ремонту.

FAQ

Можно ли чистить стиральную машину зубной пастой и лимоном?

Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, поскольку он не предусмотрен производителями и может привести к засорению фильтров и повреждению техники.

Чем лучше очистить стиральную машину от запаха?

Самый безопасный вариант — регулярная горячая стирка без белья, очистка фильтра и использование специальных средств по уходу за стиральной машиной.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
92
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