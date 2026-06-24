Опасен TikTok-лайфхак с зубной пастой для стиральной машины: эксперты объяснили риски

Зубная паста для чистки стиральной машины / © pexels.com

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Лайфхак обещает быстрое устранение неприятного запаха и блестящий результат после одного цикла стирки.

Впрочем, специалисты предостерегают — такая «экономная» идея может обернуться совершенно неожиданными затратами на ремонт техники.

В чем суть TikTok-лайфхака

В вирусных видео пользователи советуют:

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разрезать лимон пополам;

нанести на срез зубную пасту;

положить половинки прямо в барабан стиральной машины;

запустить горячую стирку без белья.

Авторы контента утверждают, что такой метод помогает:

избавиться от неприятного запаха;

очистить барабан от налета;

сделать стиральную машину «как новую».

Что говорят эксперты

Специалисты по обслуживанию бытовой техники и производители предостерегают: подобные эксперименты не предусмотрены инструкциями к стиральным машинам.

Среди основных рисков:

остатки лимонной мякоти могут забивать фильтры;

мелкие частицы способны попадать в систему слива;

неизвестное влияние на резиновые уплотнители и детали барабана;

возможно нарушение гарантийных условий из-за неправильной эксплуатации.

Отдельно эксперты отмечают: эффективность такого метода научно не доказана, а эффект «свежести» часто лишь временный.

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Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть

Неприятный запах в стиральной машине обычно появляется из-за:

накопление остатков моющих средств;

стирка при низких температурах;

влагу в резиновых уплотнителях;

загрязнение фильтра и шлангов.

Именно эти факторы создают среду для появления бактерий и плесени.

Безопасные способы очистки стиральной машины

Эксперты советуют вместо TikTok-экспериментов использовать проверенные методы:

регулярный запуск горячего цикла (60°C и выше);

очистка фильтра и лотка для порошка;

протирание резинового уплотнителя;

использование специальных чистящих средств техники.

Такие способы помогают поддерживать чистоту без риска повреждения техники.

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Популярный TikTok-лайфхак с зубной пастой и лимоном может выглядеть просто и бюджетно, однако эксперты советуют относиться к нему осторожно. Неправильное использование бытовых средств в стиральной машине способно привести к засорениям и даже дорогому ремонту.

FAQ

Можно ли чистить стиральную машину зубной пастой и лимоном?

Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, поскольку он не предусмотрен производителями и может привести к засорению фильтров и повреждению техники.

Чем лучше очистить стиральную машину от запаха?

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Самый безопасный вариант — регулярная горячая стирка без белья, очистка фильтра и использование специальных средств по уходу за стиральной машиной.

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