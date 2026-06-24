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Опасен TikTok-лайфхак с зубной пастой для стиральной машины: эксперты объяснили риски
В социальных сетях стремительно набирает популярность новый бытовой тренд: пользователи TikTok предлагают очищать стиральную машину с помощью лимона и зубной пасты.
Лайфхак обещает быстрое устранение неприятного запаха и блестящий результат после одного цикла стирки.
Впрочем, специалисты предостерегают — такая «экономная» идея может обернуться совершенно неожиданными затратами на ремонт техники.
В чем суть TikTok-лайфхака
В вирусных видео пользователи советуют:
разрезать лимон пополам;
нанести на срез зубную пасту;
положить половинки прямо в барабан стиральной машины;
запустить горячую стирку без белья.
Авторы контента утверждают, что такой метод помогает:
избавиться от неприятного запаха;
очистить барабан от налета;
сделать стиральную машину «как новую».
Что говорят эксперты
Специалисты по обслуживанию бытовой техники и производители предостерегают: подобные эксперименты не предусмотрены инструкциями к стиральным машинам.
Среди основных рисков:
остатки лимонной мякоти могут забивать фильтры;
мелкие частицы способны попадать в систему слива;
неизвестное влияние на резиновые уплотнители и детали барабана;
возможно нарушение гарантийных условий из-за неправильной эксплуатации.
Отдельно эксперты отмечают: эффективность такого метода научно не доказана, а эффект «свежести» часто лишь временный.
Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть
Неприятный запах в стиральной машине обычно появляется из-за:
накопление остатков моющих средств;
стирка при низких температурах;
влагу в резиновых уплотнителях;
загрязнение фильтра и шлангов.
Именно эти факторы создают среду для появления бактерий и плесени.
Безопасные способы очистки стиральной машины
Эксперты советуют вместо TikTok-экспериментов использовать проверенные методы:
регулярный запуск горячего цикла (60°C и выше);
очистка фильтра и лотка для порошка;
протирание резинового уплотнителя;
использование специальных чистящих средств техники.
Такие способы помогают поддерживать чистоту без риска повреждения техники.
Популярный TikTok-лайфхак с зубной пастой и лимоном может выглядеть просто и бюджетно, однако эксперты советуют относиться к нему осторожно. Неправильное использование бытовых средств в стиральной машине способно привести к засорениям и даже дорогому ремонту.
FAQ
Можно ли чистить стиральную машину зубной пастой и лимоном?
Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, поскольку он не предусмотрен производителями и может привести к засорению фильтров и повреждению техники.
Чем лучше очистить стиральную машину от запаха?
Самый безопасный вариант — регулярная горячая стирка без белья, очистка фильтра и использование специальных средств по уходу за стиральной машиной.