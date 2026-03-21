Опасная еда для собак: 5 продуктов, которые могут вызвать сильную боль у вашего питомца

Собаки часто не перебирают едой, однако такое поведение может представлять реальную угрозу для их здоровья. Ветеринары отмечают: ряд привычных для людей продуктов способен вызвать у животных тяжелые состояния — от травм до отравления.

Об этом сообщило издание Express.

Одним из самых опасных вариантов являются вареные кости. После приготовления они становятся более хрупкими и легко раскалываются. Из-за этого во время жевания образуются острые обломки, которые могут вызвать удушье, повредить ротовую полость или травмировать кишечник. В тяжелых случаях это грозит его разрывом или развитием перитонита — воспаления тканей брюшной полости.

Не менее опасным является сырое тесто. По словам ветеринаров, дрожжи продолжают действовать уже в организме животного. Тесто увеличивается в объеме, что может привести к сильной боли, растяжению желудка и даже его завороту. Дополнительный риск — образование этанола во время брожения, что способно вызвать алкогольное отравление.

Бекон, который часто считают безопасным угощением, также может навредить собаке. Из-за высокого содержания жира и соли он способен вызвать расстройства пищеварения или панкреатит — воспаление поджелудочной железы, нарушающее ее нормальную работу.

Среди опасных продуктов ветеринары также называют орехи макадамии. Они содержат много жира и могут нарушить работу пищеварительной системы. Употребление даже относительно небольшого количества способно вызвать отравление, которое проявляется слабостью и временной потерей подвижности.

Отдельное внимание специалисты обращают на белый хлеб. Из-за содержания сахара и жиров он может привести к развитию панкреатита, особенно у некоторых пород. Известны случаи, когда после поедания большого количества такого продукта животные находились в тяжелом состоянии несколько дней.

