Опасная экономия: почему нельзя включать посудомоечную или стиральную машину на ночь

Стиральная машина / © Freepik

Пожарные службы предостерегают домохозяйства от опасной привычки включать стиральные и посудомоечные машины на ночь, особенно в период рождественских праздников, когда бытовая техника работает значительно интенсивнее.

Об этом сообщило издание Express.

В праздничный сезон кухня становится одним из самых нагруженных помещений в доме: чаще готовят еду, моют посуду и запускают стирку. Чтобы сэкономить время или средства, некоторые люди оставляют посудомоечные, стиральные или сушильные машины работать во время сна. Тем не менее, спасатели отмечают — это может обернуться серьезной опасностью.

Пожарные напоминают: большинство возгораний бытовой техники возникает именно тогда, когда за приборами никто не следит. Поэтому пользоваться такими машинами советуют только тогда, когда люди находятся дома и не спят — в случае пожара это дает больше шансов быстро среагировать.

Эксперты обращают внимание и на распространенный миф о «более дешевой ночной электроэнергии». По словам спасателей, для большинства домохозяйств это не соответствует действительности, если они не пользуются специальными тарифами. Зато риск для жизни в случае ночного пожара значительно возрастает, ведь люди спят и у них меньше времени на эвакуацию.

Специалисты призвали не пренебрегать простыми правилами: проверять, не подлежит ли техника отзыву, следить за состоянием кабелей и не оставлять приборы включенными без присмотра. В случае каких-либо неисправностей специалисты советуют сразу отсоединять технику от сети и обращаться к продавцу или квалифицированному мастеру.

Пожарные также отмечают: в каждом доме должны быть исправные пожарные сигнализации на всех этажах и четкий план эвакуации. Именно эти простые шаги, по словам спасателей, в критический момент могут спасти жизнь.

