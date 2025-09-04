Опасная ошибка, которая может стоить вам денег и нервов: почему лучше не мыть пол водой с уксусом

Почему нельзя мыть пол водой с уксусом / © Фото из открытых источников

Уксус — слабая кислота, но способная постепенно разрушать защитные слои поверхности. Ламинат, паркет, плитка с течением времени теряют блеск и становятся более уязвимыми.

Регулярное использование уксуса повреждает лак и герметик, вызывая появление микротрещин и снижая влагостойкость. На деревянных полах кислота может вызвать потемнение и деформацию материала. Особенно опасно сочетание уксуса с горячей водой.

Производители напольных покрытий четко предостерегают: уксус в уходе за полом не рекомендуется. Эта информация указана в инструкциях, но в обиходе ее часто игнорируют.

Если в доме есть животные, пары уксуса могут раздражать их дыхательные пути, оставаясь в воздухе дольше, чем кажется. Люди с чувствительной кожей рискуют получить сухость и раздражение при контакте с уксусом, особенно без перчаток.

Некоторые считают, что уксус дезинфицирует, но его эффективность значительно ниже, чем у специализированных средств. Он не способен уничтожать вирусы и стойкие бактерии.

На глянцевых поверхностях уксус покидает разводы и тусклый налет, портит внешний вид и требует дополнительной полировки. На плитке с цементными швами уксус может разрушать затирку, что приводит к проникновению влаги и появлению плесени.

Аромат уксуса не исчезает сразу, особенно в закрытых помещениях и может сочетаться с другими запахами, создавая неприятный фон.

Для уборки полов гораздо безопаснее выбирать нейтральные средства с мягким pH — они сохраняют покрытие, не вредят поверхности и не вызывают нежелательных эффектов.