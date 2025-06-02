Опасная ошибка на кухне: 5 продуктов, которые нельзя готовить на антипригарной сковородке

Сковорода с антипригарным покрытием является любимой помощницей многих хозяек. Она удобна в использовании, не дает блюдам пригореть и легко моется. Но есть одно «но»: ее покрытие очень уязвимо. И если готовить на нем не те продукты, можно быстро испортить и сковородку, и даже навредить своему здоровью. Об этом пишет ресурс gazeta.ua.

Сливочное масло и маргарин — это враги №1. Эти жиры обладают низкой температурой горения. Уже на среднем огне они начинают дыметь, выделяя едкий дым и оставляя на поверхности слой пригоревших остатков. Это не только вредит вкусу блюда, но и постепенно разъедает антипригарное покрытие сковороды.

Жирное мясо. Жарить жирную свинину или бекон на тефлоне — плохая идея, этот продукт является скрытой угрозой для антипригарной сковороды. Большое количество вытопленного жира создает перегрев, разрушающий покрытие. Кроме того, при высоких температурах могут выделяться опасные для здоровья вещества.

Томатные соусы. Томаты обладают высокой кислотностью, а антипригарное покрытие уязвимо к кислоте, которая может его легко уничтожить. Если готовить соус на такой сковороде довольно часто, она быстро потеряет свои свойства, а мелкие частицы покрытия могут попасть в пищу.

Блюда с уксусом или лимоном. Кислотные маринады при нагревании вступают в реакцию с покрытием, разрушая его изнутри. Особенно опасно, когда сочетается кислота и высокая температура. В таком случае можно получить не только испорченную посуду, но и вред здоровью.