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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
219
Время на прочтение
2 мин

Опасная ошибка на кухне: 5 продуктов, которые нельзя готовить на антипригарной сковородке

Антипригарная сковорода — не универсальная посуда. Чтобы она долго служила, следует избегать перегрева и агрессивных веществ в составе продукта. Иначе можно не только ее испортить, но и приготовить что-нибудь опасное для себя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие продукты нельзя жарить на антипригарной сковороде

Какие продукты нельзя жарить на антипригарной сковороде / © Unsplash

Сковорода с антипригарным покрытием является любимой помощницей многих хозяек. Она удобна в использовании, не дает блюдам пригореть и легко моется. Но есть одно «но»: ее покрытие очень уязвимо. И если готовить на нем не те продукты, можно быстро испортить и сковородку, и даже навредить своему здоровью. Об этом пишет ресурс gazeta.ua.

5 продуктов, которые никогда нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием

  • Сливочное масло и маргарин — это враги №1. Эти жиры обладают низкой температурой горения. Уже на среднем огне они начинают дыметь, выделяя едкий дым и оставляя на поверхности слой пригоревших остатков. Это не только вредит вкусу блюда, но и постепенно разъедает антипригарное покрытие сковороды.

  • Жирное мясо. Жарить жирную свинину или бекон на тефлоне — плохая идея, этот продукт является скрытой угрозой для антипригарной сковороды. Большое количество вытопленного жира создает перегрев, разрушающий покрытие. Кроме того, при высоких температурах могут выделяться опасные для здоровья вещества.

  • Томатные соусы. Томаты обладают высокой кислотностью, а антипригарное покрытие уязвимо к кислоте, которая может его легко уничтожить. Если готовить соус на такой сковороде довольно часто, она быстро потеряет свои свойства, а мелкие частицы покрытия могут попасть в пищу.

  • Блюда с уксусом или лимоном. Кислотные маринады при нагревании вступают в реакцию с покрытием, разрушая его изнутри. Особенно опасно, когда сочетается кислота и высокая температура. В таком случае можно получить не только испорченную посуду, но и вред здоровью.

  • Сахар и карамель. Плавленый сахар нагревается до сверхвысоких температур, легко превышающих безопасный порог для тефлона. К тому же, он быстро пригорает, оставляя пятна, которые почти невозможно отмыть без ущерба для сковороды.

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Дата публикации
Количество просмотров
219
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