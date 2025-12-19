Опасная привычка: что происходит, когда вы оставляете ключ в дверях на ночь

Что будет, если оставлять ключ в дверях на ночь / © unsplash.com

Но специалисты предупреждают: такая привычка больше вредит, чем защищает ваш дом и домочадцев.

Основные риски оставления ключа в замке

Иллюзия безопасности: Ключ в замке не остановит злоумышленников. Современные способы отключения, такие как сверление или специальные инструменты, легко обходят такую защиту. Блокировка доступа извне: Если выйти ненадолго, например, выбросить мусор, вы рискуете оказаться заблокированными, так как внешний ключ перестает работать. Опасность в экстренных ситуациях: Ключ в замке может усложнить работу спасателей и пожарных, замедлив доступ в помещение во время чрезвычайной ситуации.

Специалисты советуют всегда вытаскивайте ключ из замка после закрытия двери и держите его неподалеку — в удобном и незаметном месте.