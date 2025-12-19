- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 558
- Время на прочтение
- 1 мин
Опасная привычка: что происходит, когда вы оставляете ключ в дверях на ночь
Многие привыкли перед сном оставлять ключ в замке двери квартиры. Кажется, это удобно и безопасно.
Но специалисты предупреждают: такая привычка больше вредит, чем защищает ваш дом и домочадцев.
Основные риски оставления ключа в замке
Иллюзия безопасности: Ключ в замке не остановит злоумышленников. Современные способы отключения, такие как сверление или специальные инструменты, легко обходят такую защиту.
Блокировка доступа извне: Если выйти ненадолго, например, выбросить мусор, вы рискуете оказаться заблокированными, так как внешний ключ перестает работать.
Опасность в экстренных ситуациях: Ключ в замке может усложнить работу спасателей и пожарных, замедлив доступ в помещение во время чрезвычайной ситуации.
Специалисты советуют всегда вытаскивайте ключ из замка после закрытия двери и держите его неподалеку — в удобном и незаметном месте.