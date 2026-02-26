Опасно для здоровья: какой картофель нельзя есть

Картофель / © Associated Press

Реклама

Картофель, который пролежал дома длительное время, обычно теряет упругость и становится сморщенным. Многие не знают, можно ли использовать такой картофель для приготовления блюд.

Southern Living пишет, можно ли есть такой картофель.

Эксперты считают, что лучше все-таки выбросить сморщенный картофель. Во время длительного хранения, в теплом месте, картофель начинает терять влагу. А это приводит к тому, что кожа овоща становится дряблой и морщинистой, картофель начинает прорастать.

Реклама

Хотя это естественный процесс, он является показателем того, что картофель не в наилучшем состоянии.

«Сморщенный картофель — это признак гниения. Это приводит к тому, что картофель становится мягким, теряет свой вкус и даже приобретает кислый привкус», — объяснил Брайан Бистронг, кулинарный директор The Park.

Картофель не только не будет вкусным, но и может негативно повлиять на ваш организм. Когда картофель начинает портиться, в нем увеличивается содержание соединения под названием соланин. Кожица картофеля может начать зеленеть, а это значит, что содержание соланина увеличилось. Если употреблять много соланина, он может вызвать тошноту, рвоту, диарею и головную боль.

Раньше мы писали о том, можно ли есть замерзший картофель. Больше об этом читайте в новости.