Какие культуры нельзя подкармливать перегноем / © Freepik

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Профессиональные агрономы отмечают, что перегной, не до конца перепревший и не присыпанный землей, способен нанести невосполнимый вред рассаде. Ибо такая подкормка угнетает рост молодых корней. Если вносить удобрение в лунки, его нужно обязательно присыпать землей, чтобы молодое растение не контактировало с ним. Иначе могут испечься корни и рассада просто погибнет.

Эксперты рекомендуют удобрять перегноем междурядья. Или посыпать удобрением грядки, а затем накрывать их мульчей. Чтобы не выветривался азот, можно присыпать перегной землей, слой почвы должен составлять около 3 сантиметров.

Какие культуры вообще не терпят подкормки перегноем: советы огородникам

Специалисты предостерегают, что перегной не панацея для всех огородных культур. Да, органическая подкормка крайне полезна, однако некоторые растения ее не переносят.

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Вот эти пять культур, которые не стоит подкармливать этим удобрением:

свекла;

бобовые;

редис;

лук;

морковь.

Участок для выращивания этих культур нужно подпитывать еще осенью. За зиму перегной перепреет и принесет пользу, а в противном случае он может только сжечь овощи. К тому же, следует знать, что в перегное могут накапливаться нитраты в больших количествах, что отрицательно скажется на корнеплодах.