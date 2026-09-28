Опасность может быть на вашей тарелке: какой продукт связали с деменцией

Завтрак / © Associated Press

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Обычный ежедневный перекус или завтрак может незаметно вредить мозгу и ускорять его старение даже в малых порциях. Ученые исследовали пищевые привычки более чем полмиллиона человек и обнаружили скрытую опасность для памяти и здоровья мозга.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Как обработанное мясо влияет на риск развития деменции

Ученые проанализировали более 170 исследований из 26 научных учреждений, которые изучали питание и здоровье более полумиллиона человек и животных. Ученые выяснили, что ежедневное употребление только 25 граммов обработанного мяса повышает риск развития деменции на 44-52%.

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Речь идет о беконе, сосисках, хот-догах или различных мясных деликатесах. Такой объем равен одной полоске бекона, двум ломтикам индейки или половине хот-дога.

Соавтор исследования доктор Оуэн Кармайкл из Университета штата Луизиана отметил, что из-за большого количества информации о вреде пищевых добавок людям трудно понять, какие угрозы реальны. По его словам, эта научная работа позволяет проанализировать все имеющиеся доказательства того, как ультраобработанная пища действительно влияет на мозг.

«Суть в том, что некоторые данные вызывают беспокойство, но остается много вопросов без ответов на то, как работают эти взаимосвязи и что они означают для долгосрочного когнитивного здоровья», — подытожил Кармайкл.

Нитраты, воспаление и диета MIND: как защитить мозг и память

Ученые пока не знают точно, как именно консерванты вроде нитратов вредят мозгу. Однако эксперты считают, что они могут вызвать воспаление и повреждать сосуды, питающие участки мозга, ответственные за память.

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Кроме того, консерванты в мясе раньше связывали с раком толстой кишки, ведь в организме они превращаются в опасные канцерогены. В то же время ученые отмечают, что выявленные факты свидетельствуют о наличии корреляции, но пока не доказывают прямую причинно-следственную связь, поэтому исследования будут продолжены.

Ученые отмечают, что отказ от ультраобработанной пищи на уровне отдельных людей и всего общества является действенным способом сохранить здоровье мозга в старости.

Исследование с участием 10 тысяч человек в Бразилии обнаружило, что у тех, кто получал более 20% ежедневных калорий по ультраобработанной пище, память и умственные способности ухудшались быстрее в течение восьми лет. Однако этот негативный эффект касался только тех, кто не соблюдал диету MIND — разновидности средиземноморского рациона, богатого ягодами, зеленью, орехами, бобовыми и жирной рыбой.

В настоящее время более 70% продуктов питания в США относятся к ультраобработанным, а количество людей с деменцией составляет семь миллионов с перспективой удвоения этой цифры к 2050 году. В этой связи Официальные диетические рекомендации для американцев советуют существенно ограничить употребление таких продуктов.

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Напомним, высокое давление, диабет 2 типа и курение могут иметь значение для того, сколько лет человек проживет без деменции. Многолетнее исследование более 12 тысяч человек показало поразительную разницу.

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