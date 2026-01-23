Опасность павербанков во время отключений света: какие ошибки стоит избегать

Повербанк

Во время отключений электроэнергии портативные аккумуляторы стали для украинцев одним из ключевых источников питания. Павербанки используют дома, в транспорте и на работе. В то же время эксперты предостерегают: неправильное обращение с этими устройствами может привести не только к их порче, но и к пожарам.

ТСН.ua собрал ключевые советы экспертов по безопасному использованию павербанков во время блэкаутов.

Почему павербанки могут загораться

Эксперты объясняют, что портативные аккумуляторы чаще всего возгораются из-за внутренних дефектов, механических повреждений или перегрева. Опасными считаются также вздутые батареи — они могут взорваться и выделять легковоспламеняющиеся газы.

Павербанк может загореться даже в нерабочем состоянии. Старые или неисправные аккумуляторы способны накапливать тепло внутри корпуса, что в конечном итоге приводит к пожару.

Отдельную угрозу представляет хранение внешних аккумуляторов в сумках или карманах вместе с металлическими предметами. Ключи, монеты или открытые USB-порты могут вызвать короткое замыкание.

Специалисты советуют придерживаться базовых рекомендаций:

Не используйте поврежденные павербанки. Если устройство падало или имеет трещины или вздутия — от него стоит отказаться.

Избегайте перегрева. Заряжайте павербанк в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Не держите павербанк в сумке во время зарядки телефона. Ограниченный доступ воздуха способствует перегреву.

После зарядки отсоединяйте устройство от сети. Это уменьшает риск перезаряда и износа батареи.

Не допускайте полной разрядки. Оптимально заряжать аккумулятор при уровне 20-30%.

Будьте осторожны с быстрой зарядкой. Она выделяет больше тепла, что опасно для слабых или старых батарей.

Пять типичных ошибок, которых стоит избегать

Эксперты выделяют пять ошибок, которые чаще всего вредят внешним аккумуляторам и могут сократить срок их службы.

Первая ошибка — перезарядка. Пользователи нередко оставляют павербанк в розетке на ночь или даже на несколько дней. Хотя современные модели имеют защиту, длительное превышение цикла зарядки постепенно снижает емкость батареи. Специалисты советуют отключать устройство сразу после достижения 100% и следить за индикаторами.

Не менее распространенная ошибка — использование неподходящего кабеля. Дешевые или устаревшие провода могут замедлять зарядку, вызывать перегрев и вредить как павербанку, так и смартфону.

Третья распространенная ошибка — хранение аккумулятора в условиях высоких температур. Оставленный в раскаленном авто, под прямым солнцем или рядом с источниками тепла устройство быстрее деградирует. Перегрев может даже вызвать вздутие батареи. Лучше всего держать павербанк в прохладном и сухом месте.

Четвертая — полная регулярная разрядка. Миф о необходимости «посадить» аккумулятор до нуля остался в прошлом. Литий-ионным батареям это только вредит. Эксперты советуют подзаряжать устройство, когда уровень падает до 20-30%, и не доводить его до полного разряда.

Пятая ошибка — использование павербанка во время его зарядки, то есть сквозная зарядка. Если производитель не указал, что модель поддерживает такую функцию, одновременная нагрузка может вызвать перегрев и снижение эффективности. Безопаснее сперва полностью зарядить аккумулятор, а уже потом использовать его для питания гаджетов.

Как выбрать безопасный и надежный павербанк

Специалисты советуют обращать внимание на такие характеристики:

поддержка быстрой зарядки (PD, Type-C);

LED-индикаторы уровня заряда;

несколько выходных портов;

наличие систем защиты от перегрева, короткого замыкания и перезаряда.

Правильное обращение с портативным аккумулятором и соблюдение базовых правил безопасности помогут избежать пожаров, продлить ресурс устройства и защитить собственную технику.

