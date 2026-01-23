- Дата публикации
Опасность павербанков во время отключений света: какие ошибки стоит избегать
Неправильное хранение и зарядка павербанков может привести к пожару.
Во время отключений электроэнергии портативные аккумуляторы стали для украинцев одним из ключевых источников питания. Павербанки используют дома, в транспорте и на работе. В то же время эксперты предостерегают: неправильное обращение с этими устройствами может привести не только к их порче, но и к пожарам.
ТСН.ua собрал ключевые советы экспертов по безопасному использованию павербанков во время блэкаутов.
Почему павербанки могут загораться
Эксперты объясняют, что портативные аккумуляторы чаще всего возгораются из-за внутренних дефектов, механических повреждений или перегрева. Опасными считаются также вздутые батареи — они могут взорваться и выделять легковоспламеняющиеся газы.
Павербанк может загореться даже в нерабочем состоянии. Старые или неисправные аккумуляторы способны накапливать тепло внутри корпуса, что в конечном итоге приводит к пожару.
Отдельную угрозу представляет хранение внешних аккумуляторов в сумках или карманах вместе с металлическими предметами. Ключи, монеты или открытые USB-порты могут вызвать короткое замыкание.
Специалисты советуют придерживаться базовых рекомендаций:
Не используйте поврежденные павербанки. Если устройство падало или имеет трещины или вздутия — от него стоит отказаться.
Избегайте перегрева. Заряжайте павербанк в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
Не держите павербанк в сумке во время зарядки телефона. Ограниченный доступ воздуха способствует перегреву.
После зарядки отсоединяйте устройство от сети. Это уменьшает риск перезаряда и износа батареи.
Не допускайте полной разрядки. Оптимально заряжать аккумулятор при уровне 20-30%.
Будьте осторожны с быстрой зарядкой. Она выделяет больше тепла, что опасно для слабых или старых батарей.
Пять типичных ошибок, которых стоит избегать
Эксперты выделяют пять ошибок, которые чаще всего вредят внешним аккумуляторам и могут сократить срок их службы.
Первая ошибка — перезарядка. Пользователи нередко оставляют павербанк в розетке на ночь или даже на несколько дней. Хотя современные модели имеют защиту, длительное превышение цикла зарядки постепенно снижает емкость батареи. Специалисты советуют отключать устройство сразу после достижения 100% и следить за индикаторами.
Не менее распространенная ошибка — использование неподходящего кабеля. Дешевые или устаревшие провода могут замедлять зарядку, вызывать перегрев и вредить как павербанку, так и смартфону.
Третья распространенная ошибка — хранение аккумулятора в условиях высоких температур. Оставленный в раскаленном авто, под прямым солнцем или рядом с источниками тепла устройство быстрее деградирует. Перегрев может даже вызвать вздутие батареи. Лучше всего держать павербанк в прохладном и сухом месте.
Четвертая — полная регулярная разрядка. Миф о необходимости «посадить» аккумулятор до нуля остался в прошлом. Литий-ионным батареям это только вредит. Эксперты советуют подзаряжать устройство, когда уровень падает до 20-30%, и не доводить его до полного разряда.
Пятая ошибка — использование павербанка во время его зарядки, то есть сквозная зарядка. Если производитель не указал, что модель поддерживает такую функцию, одновременная нагрузка может вызвать перегрев и снижение эффективности. Безопаснее сперва полностью зарядить аккумулятор, а уже потом использовать его для питания гаджетов.
Как выбрать безопасный и надежный павербанк
Специалисты советуют обращать внимание на такие характеристики:
поддержка быстрой зарядки (PD, Type-C);
LED-индикаторы уровня заряда;
несколько выходных портов;
наличие систем защиты от перегрева, короткого замыкания и перезаряда.
Правильное обращение с портативным аккумулятором и соблюдение базовых правил безопасности помогут избежать пожаров, продлить ресурс устройства и защитить собственную технику.
