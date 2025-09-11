- Дата публикации
Опасные числа сентября—19 и 20: что ни в коем случае нельзя делать на огороде в эти дни и почему
Это те дни, когда следует отказаться от активных работ на земле. Соблюдение этих простых правил поможет сберечь энергию, защитить сад и огород от болезней и обеспечить богатый урожай в следующем году.
Сентябрь считается переломным месяцем для огородников: урожай уже собран, но работы на участке еще много. Именно в это время важно придерживаться советов лунного календаря и учитывать народные приметы. Астрологи и опытные хозяева отмечают, что 19 и 20 сентября это те дни, когда стоит воздержаться от активных действий на огороде.
Почему 19 и 20 сентября считают опасными днями для работы на огороде
По лунному календарю, эти числа связаны с резкими изменениями погоды и нестабильными энергетическими потоками. Считается, что любые земельные работы в это время могут привлечь негативную энергию, которая плохо отразится на урожае в следующем году.
Кроме того, в эти дни часто наблюдаются перепады температуры, ночные туманы и влажность, что повышает риск распространения грибковых заболеваний.
Что нельзя делать на огороде 19 и 20 сентября по лунному календарю 2025 года
Не стоит сажать озимые культуры. Посевы могут быть слабыми и не приживутся.
Не нужно пересаживать кусты и деревья. Есть большая вероятность, что растения не укоренятся.
Нельзя браться за обрезку. В это время сад очень уязвим, срезы долго заживают и могут вызвать болезни всего дерева.
Не стоит копать землю. Считается, что можно «разгневать» землю, и она не отблагодарит урожай в следующем году.
Не начинайте масштабные хозяйственные работы. Народная примета говорит: «Кто в эти дни трудится сверх меры — урожай от себя отгонит».
Что можно делать 19 и 20 сентября на огороде по лунному календарю 2025 года
Заняться уборкой огорода от мусора и сорняков.
Просмотреть запасы семян и подготовить место для их хранения.
Планировать будущие насаждения и просматривать агрономический календарь.
Делать заготовки — квашение, сушка, консервирование овощей и фруктов.