Опасные числа сентября—19 и 20: что ни в коем случае нельзя делать на огороде в эти дни и почему

Сентябрь считается переломным месяцем для огородников: урожай уже собран, но работы на участке еще много. Именно в это время важно придерживаться советов лунного календаря и учитывать народные приметы. Астрологи и опытные хозяева отмечают, что 19 и 20 сентября это те дни, когда стоит воздержаться от активных действий на огороде.

Почему 19 и 20 сентября считают опасными днями для работы на огороде

По лунному календарю, эти числа связаны с резкими изменениями погоды и нестабильными энергетическими потоками. Считается, что любые земельные работы в это время могут привлечь негативную энергию, которая плохо отразится на урожае в следующем году.

Кроме того, в эти дни часто наблюдаются перепады температуры, ночные туманы и влажность, что повышает риск распространения грибковых заболеваний.

Что нельзя делать на огороде 19 и 20 сентября по лунному календарю 2025 года

Не стоит сажать озимые культуры. Посевы могут быть слабыми и не приживутся.

Не нужно пересаживать кусты и деревья. Есть большая вероятность, что растения не укоренятся.

Нельзя браться за обрезку. В это время сад очень уязвим, срезы долго заживают и могут вызвать болезни всего дерева.

Не стоит копать землю. Считается, что можно «разгневать» землю, и она не отблагодарит урожай в следующем году.

Не начинайте масштабные хозяйственные работы. Народная примета говорит: «Кто в эти дни трудится сверх меры — урожай от себя отгонит».

Что можно делать 19 и 20 сентября на огороде по лунному календарю 2025 года