Опасные игрушки: врачи предупреждают о елочных украшениях, которые могут навредить

Покупая елочные украшения, обязательно внимательно прочтите состав изделий. Также обратите внимание на запах игрушек, поскольку имеющие низкое качество могут даже вызвать химическое поражение или сильную аллергическую реакцию.

Часто производители допускают небольшое количество токсичных веществ, не превышающих разрешенную концентрацию. Однако при этом не учитывается, что подобные вещества могут скапливаться в организме человека и нести опасность. Особенно вредят здоровью обычные пластиковые украшения.

Если от пластиковых игрушек следует ощутимый резкий запах, лучше их не покупать. Они могут быть очень опасными для организма. Это же правило касается и гирлянд. Они не должны неприятно пахнуть, нагреваться во время использования или быть некачественными по внешнему виду.

Некоторые медики напоминают, что в доме, где есть маленький ребенок или домашние любимцы, лучше отказаться от новогодних игрушек из стекла. Опасность заключается не только в том, что такое украшение может упасть, разбиться и малыш на него наступит. Но и в том, что ребенок может взять обломки стекла в рот.

Обращайте также внимание на внешний вид елочных игрушек – лучше, чтобы они имели однородную структуру, без бусинок и других мелких деталей, которые дети также могут проглотить. Лучше отказаться от покупки, если украшение оставляет на руках следы блесток или краски.

Развешивая игрушки и гирлянды на елке, убедитесь, что они недоступны малышу. Дети часто интересуются тем, что сияет или светится, что может привести к неприятностям.

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