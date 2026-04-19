Опасные леггинсы: ученые предупредили о токсичных веществах в спортивной одежде

Безопасна ли ваша одежда для тренировок

Реклама

Популярная спортивная одежда, в том числе леггинсы и другие элементы так называемого athleisure-стиля, может содержать потенциально опасные химические вещества.

Об этом предупреждают ученые, исследующие влияние синтетических материалов на здоровье человека, пишет dailymail.

Профессор экологической химии и токсикологии Бирмингемского университета Мохамед Абдалла уже более десяти лет изучает взаимодействие химикатов с человеческим организмом. По его словам, современная спортивная одежда, изготовленная из синтетических тканей, может содержать различные добавки — от пластификаторов до антимикробных средств и формальдегида.

Реклама

Исследования показывают, что во время физической активности пот может способствовать высвобождению этих веществ из ткани и проникновению через кожу в организм. Учитывая, что кожа более проницаема, чем считалось ранее, это вызывает беспокойство среди специалистов.

Синтетические ткани и спорт

Кроме контакта с кожей, еще одним риском является микропластик. Синтетические ткани способны выделять микроскопические волокна, которые накапливаются в воздухе и могут попадать в организм из-за дыхания, особенно в закрытых помещениях, таких как спортзалы.

Эксперты также обращают внимание на так называемые вечные химикаты (PFAS), которые используются для водоотталкивающих и других свойств тканей. Они могут накапливаться в организме и потенциально представлять угрозу здоровью.

В то же время, специалисты отмечают, что полностью отказываться от физической активности не стоит. Вместо этого советуют внимательнее относиться к выбору одежды — отдавать предпочтение натуральным тканям или проверенным брендам, минимизирующим использование вредных веществ.

Реклама

Исследователи также призывают к более широким изменениям на уровне производства и регулирования, ведь проблема не ограничивается индивидуальным выбором потребителей.

Тем временем ученые предупредили, что разогрев пищи в пластиковых контейнерах может быть опасным для здоровья.