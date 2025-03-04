Опасный враг в вашей ванной: как розовый налет угрожает здоровью

По словам экспертов, для людей с нормальной иммунной системой эта бактерия не представляет серьезной угрозы, но может вызвать инфекции мочевыводящих путей и дыхательной системы.

Если в вашей ванной комнате появился розовый налет или слизь, следует быть внимательными, ведь это не просто следы влаги или мыла. На самом деле его вызывает бактерия Serratia marcescens, которая любит теплые, влажные места и может представлять угрозу здоровью.

Об этом рассказывает IFL Science.

Этот микроорганизм был впервые обнаружен еще в 1819 году и с тех пор изучался учеными. Serratia marcescens часто поселяется в ванных комнатах, на швах душевых шторок, в мыльницах и даже в кухонных ливнях. Она питается жировыми отложениями от мыла и шампуней и может быстро распространяться, образуя биопленку, защищающую ее от внешнего воздействия.

По словам экспертов, для людей с нормальной иммунной системой эта бактерия не представляет серьезной угрозы, но может вызвать инфекции мочевыводящих путей и дыхательной системы. Особую опасность она представляет людям с ослабленным иммунитетом.

Чтобы избавиться от розовой слизи, специалисты рекомендуют обработать пораженные участки раствором белого уксуса и воды (в равных пропорциях). Смесь оставить на 10 минут, после чего тщательно смыть.

Как предотвратить появление бактерии в ванной:

Проветривать помещение после приема душа.

Используйте вытяжку для уменьшения влажности.

Регулярно протирать мыльницы и другие контактирующие с водой поверхности.

Следование этим простым правилам поможет избежать нежелательных бактерий и сохранить ванную комнату в чистоте.