Опавшие листья станут на вес золота после того, как вы узнаете рецепт этого удобрения

Опавшие листья

С наступлением осени и похолодания деревья активно сбрасывают листья, создавая огромную массу органики. Для опытного садовода это не мусор, а бесценный ресурс. Правильно используя опавшие листья, можно существенно уменьшить или даже полностью отказаться от применения покупных удобрений, в то же время значительно улучшив структуру почвы.

Есть только два пути обращения с листьями: сжечь его (что крайне неэффективно и вредит экологии) или использовать с максимальной выгодой. Рассказываем, как извлечь наибольшую пользу из листьев в зависимости от типа вашего участка.

Как извлечь наибольшую пользу из листьев

Если у вас участок — сплошной сад

Если ваш сад занимает большую часть территории, и деревья сбрасывают огромное количество листьев, его можно использовать для целевой подкормки каждого дерева. Как это сделать?

Самым рациональным решением является сбор листьев у каждого дерева и его закапывание непосредственно в грунт. Собирать нужно примерно то количество листьев, которое, по вашему мнению, сбросило конкретное дерево.

Листья закапывают в канавки, которые располагают чуть дальше проекции кроны дерева (на 20-30 см от ее края). Это важно, поскольку именно в этой зоне расположены поглощающие (активные) корни дерева. Такое отступление предотвращает повреждение корней во время копания.

Ежегодно дерево расширяет свою корневую систему, поэтому в следующем сезоне вы просто отодвигаете канавку дальше, обеспечивая корням постоянный доступ к новой порции питательных веществ, образовавшихся из перепревших листьев. Таким образом, вы возвращаете грунту ровно столько органики, сколько дерево из него извлекло.

Если у вас сад и небольшой огород, воспользуйтесь компостированием

Если вы имеете сад и грядки и стремитесь к большему контролю над использованием органики, наилучшим решением станет изготовление листового компоста. Он позволит вам вносить точечно удобрение под конкретные культуры.

Компостирование листьев чаще всего производят в компостных ямах, специальных компостерах или даже в мешках.

Как быстро закомпостировать листву

Многие считают, что листья перегнивают медленно, но главная причина этого — уплотнение. Листья, собранные в кучу, быстро спрессовываются в плотные слои, похожие на страницы книги, блокирующей доступ воздуха. А доступ кислорода — ключевой фактор для быстрого перегнивания.

Чтобы ускорить процесс, сделайте короб — ограждение из поддонов или других материалов, чтобы листья не раздували ветром.

Во избежание уплотнения регулярно (хотя бы раз в несколько недель) прокалывайте листовую кучу ломом или вилами, разрушая плотные слои и обеспечивая циркуляцию воздуха.

Добавьте азот для ускорения разложения. Во время первой закладки можно полить груду раствором мочевины (примерно горсть на 10 литров воды).

Даже если весной в компосте останутся листовые жилки, это здорово. Они будут выполнять роль природного разрыхлителя, аналогичного торфу, улучшая воздухопроницаемость почвы.

Если у вас большой огород и небольшой сад (прямое внесение в почву)

Этот метод — один из самых простых, особенно если у вас большие грядки и меньшее количество деревьев.

Все собранные листья равномерной полосой выкладываются по центру города (это позволяет ветру в дальнейшем более или менее равномерно распределять его по всей площади). Весной, во время планового перекапывания или вспашки, листья просто запахиваются в почву.

Листья перегнивают непосредственно в земле, обогащая почву органикой, микроэлементами и, главное, делая его рыхлым и насыщенным воздухом. Это наименее трудоемкий способ, который бесплатно удобряет весь огород.

Заболевания и вредители: как минимизировать риски от опавших листьев

Одним из главных опасений является риск распространения болезней или вредителей, которые могут зимовать на опавших листьях.

Некоторые садоводы рекомендуют обрабатывать листья химическими средствами или фунгицидами перед компостированием, но это увеличивает расходы и не всегда оправдано.

Лучшая защита — профилактика: если вы регулярно ухаживаете за своими деревьями и проводите необходимую обработку в течение всего сезона, количество возбудителей болезней на опавших листьях будет минимальным. Здоровое растение сбрасывает намного чище листьев. Если вы уверены в здоровье своего сада, смело используйте листья как удобрение.