OpenAI снимает запрет на эротику в ChatGPT, однако не для всех — условия и цели

Руководитель OpenAI Сэм Альтман анонсировал смягчение ограничений на контент в ChatGPT, включая разрешение на эротику для верифицированных взрослых пользователей с декабря 2025 года.

Об этом говорится в BBC.

Этот шаг, позиционирующийся как принцип «относиться к взрослым пользователям как к взрослым», эксперты расценивают как прямую стратегию борьбы за долю рынка и способ продолжить «экспоненциальный рост» компании в сфере ИИ.

Что известно об ограничениях

Альтман объяснил, что ранее ChatGPT был «достаточно суровым» из-за «серьезных проблем психического здоровья», поскольку компания хотела «сделать все правильно». Однако теперь, после внедрения новых инструментов для смягчения этих рисков, компания решила ослабить возрастные ограничения.

Это позволяет предположить, что коммерческая необходимость и конкуренция со стороны таких игроков, как Grok от xAI, стали более весомыми аргументами, чем начальная осторожность.

Вопросы безопасности детей

Решение OpenAI прозвучало на фоне судебного иска от родителей американского подростка, обвиняющих чат в неправомерном содействии смерти сына из-за суицидальных разговоров.

«Как они намерены убедиться, что дети не смогут получить доступ к тем частям ChatGPT, которые предназначены только для взрослых?» — отмечает юрист Дженни Ким.

Даже в США продолжаются расследования и законодательные инициативы по взаимодействию ИИ с несовершеннолетними, подчеркивая, что крупные техногиганты «используют людей как подопытных кроликов».

Напомним, искусственный интеллект (ИИ) стремительно превращается в цифрового советчика в сфере романтических отношений и свиданий. Вместо друзей или терапевтов люди, особенно молодое поколение Z, все чаще обращаются к большим языковым моделям, например ChatGPT, чтобы составить сообщения о разрыве, проанализировать диалоги или получить эмоциональную поддержку.