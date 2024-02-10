Опилки станут еще полезнее: опытные огородники рассказали, что нужно к ним добавить

Многие огородники и садоводы знают, что опилки можно использовать как удобрение. Это – полезный и ценный продукт. Но их свойства можно еще усилить.

Некоторые специалисты утверждают, что со временем после длительного использования опилок на огороде они начинают негативно влиять на показатели кислотности почвы и на количество азота в нем.

Однако, если добавить в опилки определенные продукты, это негативное влияние можно нейтрализовать. Главное знать, что именно можно смело додавать к ним.

Кальциевая селитра

Это, наверное, самый распространенный метод, улучшающий состав и полезные свойства опилок. После первой же обработки вы точно забудете какие-либо негативные последствия.

На половину ведра воды внесите 100 г кальциевой селитры и добавьте половину чайной ложки гумата калия. Такого объема хватит аж на 10 литров опилок.

Мочевина

Еще один полезный продукт, благодаря которому можно нейтрализовать негативное влияние опилок на кислотность почвы. Возьмите половину ведра воды и 200 г карбамида. Полностью растворите препарат, а затем смешайте полученную смесь с 10 литрами опилок.

Теперь можете распределить все опилки в отдельные пакеты и подождать 20 дней. После этого можно использовать продукт на огороде или в саду.

Компост

Даже если у вас есть только "свежие" опилки, их можно без проблем превратить в компост. Для этого сначала выкопайте яму, чтобы ее глубина составляла примерно один метр. Затем выложите опилки. Сверху забрасывайте слоем пепла. Придется совсем немного подождать и вы получите полезный компост.

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