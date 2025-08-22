- Дата публикации
Опоздаете только на месяц – и нарциссы не зацветут: когда обязательно нужно сажать эти цветы
Благодаря ранней посадке – весной цветы будут обильно цвести.
Конец августа и начало сентября – хорошая пора для посадки луковичных цветов – как нарциссов. Ведь важно, чтобы они успели пустить корни до наступления первых холодов.
Когда и как следует сажать нарциссы, а также почему это важно, сообщает издание Kobieta w INTERIA.PL.
Нарциссы – это цветы, которым нужен длительный период покоя, чтобы красиво зацвести весной. Так что если посадить их слишком поздно, они могут не успеть укорениться. Как следствие – весеннее цветение будет менее эффектным.
Почему важно время для посадки нарциссов
В конце лета и в первой половине сентября почва еще теплая, но не такая сухая, как в июле. Это идеальные условия для луковиц. Ведь земля не жесткая, влага способствует быстрому укоренению, а температура позволяет растению начать естественный процесс подготовки к зиме.
Нарциссам нужно около 4-6 недель, чтобы развить крепкую корневую систему. Луковицы успеют укорениться до зимы и будут более морозостойкими. После этого они входят в фазу покоя.
Именно поэтому слишком поздняя посадка, например, в октябре, сокращает этот период. Растение будет иметь более слабый рост и менее эффектные цветы весной.
Как посадить нарциссы
Нужно выбрать правильное место для нарциссов. Эти цветы любят солнечные или слегка затененные места и хорошо дренированную почву. Их луковицы не переносят избытка влаги, потому что легко гниют.
Сажайте луковицы на глубину, примерно втрое больше их высоты, или примерно 10-15 см. Расстояние между луковицами должно быть примерно 8-10 см.
После посадки слегка утрамбуйте почву и тщательно полейте ее, чтобы она полностью покрыла луковицы.
Когда зацветут нарциссы
Нарциссы появляются в марте и апреле – в зависимости от сорта и погодных условий. Цветы, посаженные на рубеже августа и сентября, имеют наибольшие шансы зацвести в соответствии со своим естественным ритмом.
Задержка с посадкой означает, что цветы могут появиться позже, а иногда – только в следующем году, когда растение успеет восстановиться.
