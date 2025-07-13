Чем отделать розы в июле для пышного и длинного цветения / © Unsplash

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Садоводы поделились секретной подкормкой, которую вносят методом опрыскивания именно в июле. Приготовить такое удобрение можно всего-навсего из 4 ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

На 10 л воды необходимо взять 1 ст. ложку 9% уксуса, 1 ст. ложку йода и 1 ст. ложку любого жидкого мыла. Сначала растворите жидкое мыло в большой емкости, затем добавьте уксус и йод. Тщательно перемешайте. Перелейте раствор в пульверизатор, а затем опрыскивайте весь куст розы сверху вниз, но старайтесь не попасть на самые цветы.

Чтобы эффект закрепился, такое опрыскивание советуют проводить раз в неделю в течение всего вегетационного периода (от ранней весны до поздней осени). Но даже один опрыск даст свой результат.

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Как действуют все эти компоненты? Йод необходим для роста и развития роз. Дополнительно он еще обладает антисептическими свойствами, то есть помогает защитить растение от болезней.

Благодаря уксусу повышается кислотность раствора, поэтому роза лучше усваивает все питательные вещества, которые она получает из почвы. Ну а жидкое мыло необходимо, чтобы раствор лучше держался на листьях растения.

Такое опрыскивание довольно простое и быстрое. Не нужно тратить лишнее время на длительное приготовление удобрений и внесение их в почву. Растение лучше впитывает питательные вещества из стеблей и листьев, поэтому вы получаете более эффективный результат.

Однако следует помнить, что розы нельзя опрыскивать в жаркую и солнечную погоду. Лучше всего проводить такую подкормку утром или вечером, когда солнечная активность невысокая. Также перед опрыскиванием убедитесь, что вокруг роз влажная почва.

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