Опрыскивайте этим помидоры и огурцы: почему эти народные средства эффективны против фитофторы и перенопороза

Фитофтора на помидорах

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В августе огородники часто сталкиваются с проблемой фитофтороза на томатах и пероноспороза на огурцах. В то же время много использования некоторых подкормок защищает растения от болезней, хотя они не являются фунгицидами. Многие вспоминают опыт старшего поколения, успешно спасавшего урожай подручными средствами — настоем роверяка, простоквашей, содой и золой. За этим следует четкое научное обоснование.

Почему эти народные средства работают против болезней

Дело в том, что возбудители фитофтороза и пероноспороза любят кислую реакцию на поверхности листьев. Поэтому регулярное опрыскивание популярным монофосфатом калия, который имеет кислый раствор с показателем около 4,5 pH, фактически создает идеальные условия для развития и стимуляции фитофторы в конце лета. Чтобы сдержать болезнь, нужно действовать наоборот — использовать мягкие щелочные растворы, которые безопасны для культур, но губительны для грибков.

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Для защиты урожая можно использовать несколько эффективных щелочных средств.

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Первым таким средством является зольный раствор . Для его приготовления нужно взять 1 литр золы на 10 литров воды, настоять несколько часов и профильтровать. В этот раствор не нужно добавлять кефир или другие кисломолочные продукты, но для лучшего содержания на листьях можно добавить немного зеленого мыла.

Вторым вариантом является кальцинированная сода. Их берут в количестве одной столовой ложки на 10 л воды. Она содержит натрий, но не имеет вредных хлоридов, а для улучшения эффекта в нее также добавляют зеленое или хозяйственное мыло.

Почему некоторые специальные стимуляторы урожая также эффективны против болезней

После применения некоторых специальных средств для стимуляции урожая томаты и огурцы также полностью не болеют фитофторозом и пероноспорозом. Секрет кроется в том, что такие препараты, как Мальтамин, а также Тандем и Биодженик, имеют мягкую щелочную реакцию. Они прекрасно работают как профилактика против фитофторов, мучнистой росы и пероноспороза, одновременно питая растения без всякого вреда. Для ухода достаточно развести 15 мл препарата на 10 литров воды.

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