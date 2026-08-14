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Опрыскивайте этим помидоры и огурцы: почему эти народные средства эффективны против фитофторы и перенопороза
Чем опрыскать томаты и помидоры против болезней: эффективные средства
В августе огородники часто сталкиваются с проблемой фитофтороза на томатах и пероноспороза на огурцах. В то же время много использования некоторых подкормок защищает растения от болезней, хотя они не являются фунгицидами. Многие вспоминают опыт старшего поколения, успешно спасавшего урожай подручными средствами — настоем роверяка, простоквашей, содой и золой. За этим следует четкое научное обоснование.
Почему эти народные средства работают против болезней
Дело в том, что возбудители фитофтороза и пероноспороза любят кислую реакцию на поверхности листьев. Поэтому регулярное опрыскивание популярным монофосфатом калия, который имеет кислый раствор с показателем около 4,5 pH, фактически создает идеальные условия для развития и стимуляции фитофторы в конце лета. Чтобы сдержать болезнь, нужно действовать наоборот — использовать мягкие щелочные растворы, которые безопасны для культур, но губительны для грибков.
Для защиты урожая можно использовать несколько эффективных щелочных средств.
Первым таким средством является зольный раствор. Для его приготовления нужно взять 1 литр золы на 10 литров воды, настоять несколько часов и профильтровать. В этот раствор не нужно добавлять кефир или другие кисломолочные продукты, но для лучшего содержания на листьях можно добавить немного зеленого мыла.
Вторым вариантом является кальцинированная сода. Их берут в количестве одной столовой ложки на 10 л воды. Она содержит натрий, но не имеет вредных хлоридов, а для улучшения эффекта в нее также добавляют зеленое или хозяйственное мыло.
Почему некоторые специальные стимуляторы урожая также эффективны против болезней
После применения некоторых специальных средств для стимуляции урожая томаты и огурцы также полностью не болеют фитофторозом и пероноспорозом. Секрет кроется в том, что такие препараты, как Мальтамин, а также Тандем и Биодженик, имеют мягкую щелочную реакцию. Они прекрасно работают как профилактика против фитофторов, мучнистой росы и пероноспороза, одновременно питая растения без всякого вреда. Для ухода достаточно развести 15 мл препарата на 10 литров воды.