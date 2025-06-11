Чем опрыскать растения от паутинного клеща / © Unsplash

Реклама

Это очень опасный вредитель, ведь он питается соком растения, после чего его листья начинают желтеть и сохнуть.

Заметить паутинные клещи бывает достаточно сложно. Дело в том, что они очень маленькие. Обычно, распознать, что на огурцах уже поселился вредитель, помогает наличие паутины, покидающей это насекомое. Чаще всего паутинный клещ появляется при густой высадке и высокой влажности воздуха.

Чтобы паутинный клещ навсегда забыл дорогу к вашей грядке, лучшее, что вы можете сделать, это опрыскать огурцы раствором нашатырного спирта. Для его приготовления возьмите 1 ведро воды (10 л) и добавьте 40 мл аптечного средства. Самое главное, что после такого опрыскивания огурцы остаются безопасными для употребления.

Реклама

Если паутинный клещ все равно атакует ваши насаждения, попробуйте прогнать его с помощью раствора из чеснока. На 3 л воды возьмите 500 г измельченного чеснока. Настаивайте в течение 5 дней в теплом месте, затем процедите. Перед возделыванием растения 60 г этого настоя разводят в 10 л воды и прибавляют 50 г обычного мыла. Благодаря мылу раствор лучше "держится" на листьях.

Следует отметить, что огурцы очень чувствительны к понижению температуры воздуха. Этот овощ не любит, когда дневные и ночные температуры имеют резкий перепад. Именно это и вызывает появление паутинного клеща чаще всего.

Читайте также: