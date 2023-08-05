В соцсети TikTok распространяется новая оптическая иллюзия, раскрывающая характер человека.

Картинкой, на которой изображены девушка, хищная птица и пантера, поделилась звезда TikTok Миа Йиллин, которая имеет более 450 000 подписчиков.

Оптическая иллюзия, которая расскажет о вашем характере/Фото: скриншот

По ее словам, картинка дает представление о вашей личности, показывая, любите ли вы "плыть по течению" или предпочитаете все контролировать.

Как толковать увиденное:

если вы видите на картинке пантеру, то вы "врожденный лидер", любящий "держать все под контролем, будучи ответственным".

"В трудные времена люди часто обращаются к вам за советом, потому что знают, что всегда могут положиться на вас, чтобы все исправить. Однако вам следует опасаться людей, пытающихся воспользоваться вами", — говорит Миа Йиллин.

если вы увидели контур женского лица, значит вы "очень терпеливый человек", который "смиряется с трудностями и испытаниями и любит плыть по течению".

"Это не значит, что вы бездельник, но вам нравится быть значимым человеком, идя на компромисс и слушая то, что говорят другие. При этом вы тоже очень честны", — добавила она.

Напомним, в Сети показали оптическую иллюзию, которая поможет понять, организованный ли вы человек, который любит работать, или прокрастинатор по жизни.

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