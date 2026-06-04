Оптическая иллюзия со скрытыми цифрами разделила Сеть: что видите вы

Оптическая иллюзия

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Вирусная оптическая иллюзия с закрученным кругом стала предметом активных обсуждений в Сети. Пользователи пытаются определить, какие именно цифры спрятаны на картинке, однако их ответы существенно отличаются.

Об этом сообщило издание Mirror.

Головоломку опубликовал пользователь Twitter Benonwine, предложив другим проверить свою внимательность вопросом: «Вы видите число? Если да, то какое?». После этого под постом появились сотни комментариев с различными версиями.

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Оптическая иллюзия

Одни пользователи утверждали, что могут разглядеть почти полную последовательность цифр, тогда как другие видели лишь отдельные символы. Некоторые даже начали в шутку волноваться из-за своего зрения. Например, один из комментаторов написал, что распознал только «528», и поинтересовался, не свидетельствует ли это о проблемах со зрением.

Участники дискуссии также высказали предположение, что результат может зависеть от индивидуальной контрастной чувствительности глаз. Другие решили подойти к разгадке технически и попытались повысить четкость изображения с помощью программ для редактирования фото.

Впрочем, обсуждение быстро вышло за пределы простой загадки. Одни пользователи делились философскими рассуждениями о восприятии реальности, а другие находили в ситуации повод для шуток.

«Чем дольше смотришь, тем больше видишь. В тени есть жизнь, поэтому не позволяй свету ослепить тебя», — написал один из пользователей.

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Напомним, ломать голову Сеть заставила оптическая иллюзия Олега Шупляка. Проверьте — сможете ли вы найти четырех скрытых женщин на одном эскизе?

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