Оптическая иллюзия со слоном: только 2% людей могу найти всех животных — проверьте себя
Только двое из десяти людей способны найти всех спрятанных животных на картинке.
В Сети набирает популярность тест, бросающий вызов вашему зрению. На первый взгляд, перед вами обычный черно-белый силуэт слона и осла, однако это лишь искусная визуальная ловушка.
На самом же деле в этой оптической иллюзии «зашифровано» целых 13 животных.
ТСН.uaпредлагает проверить, насколько быстрый ваш мозг. Вам необходимо внимательно взглянуть на картинку в течение 10 секунд и найти животных, которые спрятаны на картинке.
Где были спрятаны животные:
слон — главный;
осел — большое белое животное, стоящее впереди;
собака спряталась под ослом;
кот — у ног собаки;
мышь спряталась чуть ниже кота;
крокодил — в виде контура нижней части тела слона;
креветка спрятана возле задней ноги слона;
голова птицы — она расположена вокруг хобота и бивня слона;
дельфин — форма хобота слона;
рыба — ухо слона;
черепаха — на голове слона;
комар - возле верхней части тела слона;
змея — прямо у ноги осла.
Что означает количество найденных животных
Если вам удалось найти всех 13 животных — это значит, что у вас отличное распознавание образов и умственная ловкость, которая намного выше, чем у среднестатистического человека.
Результат в 7-10 найденных существ считается золотой серединой. Вы уверенно распознаете основные элементы, но сложные визуальные ловушки пока что остаются для вас незамеченными.
Тем, кто нашел менее 7 животных, специалисты советуют не останавливаться: восприятие — это навык, который можно развить. Регулярное решение подобных IQ-тестов научит ваш мозг мгновенно выделять детали из фона.
