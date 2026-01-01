ТСН в социальных сетях

Оптическая иллюзия со слоном: только 2% людей могу найти всех животных — проверьте себя

Только двое из десяти людей способны найти всех спрятанных животных на картинке.

Визуальный тест

Визуальный тест / © Getty Images

В Сети набирает популярность тест, бросающий вызов вашему зрению. На первый взгляд, перед вами обычный черно-белый силуэт слона и осла, однако это лишь искусная визуальная ловушка.

На самом же деле в этой оптической иллюзии «зашифровано» целых 13 животных.

ТСН.uaпредлагает проверить, насколько быстрый ваш мозг. Вам необходимо внимательно взглянуть на картинку в течение 10 секунд и найти животных, которые спрятаны на картинке.

Визуальный тест / Источник: The Minds Journal

Визуальный тест / Источник: The Minds Journal

Где были спрятаны животные:

  • слон — главный;

  • осел — большое белое животное, стоящее впереди;

  • собака спряталась под ослом;

  • кот — у ног собаки;

  • мышь спряталась чуть ниже кота;

  • крокодил — в виде контура нижней части тела слона;

  • креветка спрятана возле задней ноги слона;

  • голова птицы — она расположена вокруг хобота и бивня слона;

  • дельфин — форма хобота слона;

  • рыба — ухо слона;

  • черепаха — на голове слона;

  • комар - возле верхней части тела слона;

  • змея — прямо у ноги осла.

Что означает количество найденных животных

Если вам удалось найти всех 13 животных — это значит, что у вас отличное распознавание образов и умственная ловкость, которая намного выше, чем у среднестатистического человека.

Результат в 7-10 найденных существ считается золотой серединой. Вы уверенно распознаете основные элементы, но сложные визуальные ловушки пока что остаются для вас незамеченными.

Тем, кто нашел менее 7 животных, специалисты советуют не останавливаться: восприятие — это навык, который можно развить. Регулярное решение подобных IQ-тестов научит ваш мозг мгновенно выделять детали из фона.

