Опустите сырокопченую колбасу в кипяток: удивитесь, что из этого выйдет

Иногда очищение колбасы, особенно сырокопченой, требует много времени и усилий.

Оказывается, эту проблему можно довольно просто решить. Существует несколько способов, которые помогут снять кожуру с сырокопченой колбасы в считанные минуты.

Кожица очень легко снимется, если обдать конец ковбами кипятком. Однако после этого не следует сразу отрезать края оболочки. Чтобы продукт оставался свежим и имел приятный вкус, лучше отрезать кусочек колбасы, затем натянуть защитную оболочку на несколько сантиметров и закрепить ее края. Так вы сможете продлить срок его годности.

Как легко очистить колбасу от оболочки

Есть и другие способы, которые помогут вам быстро очистить кожуру колбасы. К примеру, если вам просто нужно отрезать несколько кусочков на бутерброд, проще отрезать с оболочкой, а затем просто ее снять.

Но иногда бывает, что кожуру нужно очищать сразу целиком. Если она снимается кусками или вообще не очищается, держите несколько советов.

Можно поставить палку колбасы острым концом под струю холодной проточной воды и оставить на 1 минуту. Такой способ лучше подходит для сарделек или сосисок.

Если подержать колбасу над горячим паром, кожура снимется без особого труда с вашей стороны.

Как снять шкурку с сыроватой колбасы? Просто положите палку в морозильную камеру на 30 минут. После такой манипуляции оболочка отойдет очень быстро.

Важно запомнить, что колбасу нельзя есть сразу после того, как вы очистили продукт от кожуры. Сначала ополосните ее под проточной водой и протрите насухо салфеткой.

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