Опытные цветоводы назвали основные правила подготовки хосты к зиме: обязательно сделайте до морозов

Хоста часто украшает клумбы украинцев, ведь она неприхотливое растение. Роскошные листья хосты выглядят прекрасно, даже когда на ней еще нет цветов. Однако перед морозами ее обязательно нужно подготовить к зиме.

С приходом осени многие садоводы начинают подстригать на зиму растения. В этот момент могут возникать некоторые коллизии. Давайте разберемся, нужно ли вырезать хосту.

Это растение может выжить в тени и прекрасно переносит холод, но все равно его нужно правильно подготовить к зимовке. Первое, что нужно сделать, это хорошо подлить хосту. Не забудьте внести все необходимые осенние удобрения. Обязательно исключите из перечня азот. Теперь можно замульчировать почву.

Некоторые цветоводы считают, что обрезка ослабляет это растение. Другие же уверены, что без него она тратит свои силы на поддержание желтых листьев, которые достаточно массивны, рост новых побегов и борьбу со стрессом. Однако, если вы не будете обрезать крепкую и большую зелень на зиму, то она ляжет на землю, накрывая собой корни хосты. Таким образом, она оградит его от морозов.

Что же делать с хостами на зиму: обрезать или нет

Здесь все зависит от некоторых нюансов. У вас не должно даже возникнуть сомнений в правильности обрезки, если:

листья сильно повреждены улитками и другими паразитами;

зелень начала чернеть, появились признаки грибковой инфекции, гнилые или подозрительные пятна, налет – после обрезки дополнительно проведите обработку фунгицидом.

Как правильно обрезать хосты на зиму

Обрезку следует проводить достаточно острыми садовыми ножницами или секатором. При этом обязательно оставьте побеги выше 5-10 см. Срезанные листья можно сжечь, а оставшиеся побеги посыпать пеплом. В почву добавляют компост, сухой торф, опавшие листья, хвою как мульчу.

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