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Опытные хозяйки никогда не выбрасывают использованные пакетики чая, и вот почему

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают использованные пакетики чая, и вот почему

Почему не нужно выбрасывать использованные пакетики чая / Фото: Freepik

Названы пять причин, почему не стоит после заваривания чая отправлять использованные пакетики на помойку.

Рассказываем, как можно использовать чайные пакетики после заваривания в хозяйстве.

Как применить использованные пакетики чая с пользой для быта

  • Моющее средство. Чай содержит танины, которые отлично справятся с грязной жирной посудой. Насыпьте в жирную кастрюлю или сковороду горячей воды и опустите чайный пакетик на 5-10 минут. Таким образом вам будет гораздо легче избавиться от жира.
  • Для приготовления мяса. Таким трюком поделились профессиональные повара. Опустите использованный пакетик чая в горячую воду и поместите туда кусок мяса на полчаса. Такое мясо можно жарить и запекать, блюдо получится вкусным, ароматным и невероятно нежным.
  • От неприятного запаха. После приготовления блюд из рыбы или мяса на руках остается неприятный запах. От него легко избавиться с помощью использованного чайного пакетика. Просто возьмите влажный пакетик и потрите им руки, неприятный аромат исчезнет, как и не было. Также можно оставить пакетики чая в холодильнике, возле мойки или в кухонных шкафах, такой ароматизатор убьет все неприятные запахи.
  • Подкормка растений. Опытные цветоводы рекомендуют повторно заваривать чайные пакетики, чтобы поливать раствором комнатные растения. Слабый чай отлично справится с грибковыми инфекциями и подпитает ваши любимые цветы.
  • От отеков. Использованные чайные пакетики отлично справятся с отеками и мешками под глазами. Отправьте влажные пакетики в холодильник на 10-15 минут, затем достаньте и приложите под глаза. Содержащийся в чае кофеин снимет отеки и осветит темные круги под глазами.

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