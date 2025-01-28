Опытные хозяйки никогда не выбрасывают использованные пакетики чая, и вот почему

Названы пять причин, почему не стоит после заваривания чая отправлять использованные пакетики на помойку.
Рассказываем, как можно использовать чайные пакетики после заваривания в хозяйстве.
Как применить использованные пакетики чая с пользой для быта
- Моющее средство. Чай содержит танины, которые отлично справятся с грязной жирной посудой. Насыпьте в жирную кастрюлю или сковороду горячей воды и опустите чайный пакетик на 5-10 минут. Таким образом вам будет гораздо легче избавиться от жира.
- Для приготовления мяса. Таким трюком поделились профессиональные повара. Опустите использованный пакетик чая в горячую воду и поместите туда кусок мяса на полчаса. Такое мясо можно жарить и запекать, блюдо получится вкусным, ароматным и невероятно нежным.
- От неприятного запаха. После приготовления блюд из рыбы или мяса на руках остается неприятный запах. От него легко избавиться с помощью использованного чайного пакетика. Просто возьмите влажный пакетик и потрите им руки, неприятный аромат исчезнет, как и не было. Также можно оставить пакетики чая в холодильнике, возле мойки или в кухонных шкафах, такой ароматизатор убьет все неприятные запахи.
- Подкормка растений. Опытные цветоводы рекомендуют повторно заваривать чайные пакетики, чтобы поливать раствором комнатные растения. Слабый чай отлично справится с грибковыми инфекциями и подпитает ваши любимые цветы.
- От отеков. Использованные чайные пакетики отлично справятся с отеками и мешками под глазами. Отправьте влажные пакетики в холодильник на 10-15 минут, затем достаньте и приложите под глаза. Содержащийся в чае кофеин снимет отеки и осветит темные круги под глазами.
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