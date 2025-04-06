Опытные хозяйки никогда не выливают растительное масло после жарки в раковину: что с ним делать

Что делать с растительным маслом после жарки / © www.freepik.com/free-photo

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Часто возникает вопрос о том, что делать с растительным маслом, которое остается после жарки. Ведь выливать его остатки в канализационную трубу — это очень плохая идея, потому что они быстро забиваются из-за накопления жира, даже растительного. Однако существуют простые способы его утилизации. Рассказываем, что делать с оставшимся на сковороде растительным жиром после жарки продуктов.

Что делать с растительным маслом, которое осталось после жарки: об этом мало кто знает

Есть два способа, которыми пользуются опытные хозяйки, чтобы избавиться от использованного растительного масла.

Способ №1. Если растительного масла осталось совсем чуть-чуть, дайте сковороде полностью остыть, затем бумажным полотенцем тщательно вытрите посуду и отправьте на хранение до следующего раза. Мыть сковородку не нужно. Такой метод утилизации масла и очистки емкости подходит для чугунных сковород и посуды с тефлоновым покрытием.

Способ №2. Если растительного масла после приготовления блюда осталось на сковороде много, то его нужно утилизировать следующим образом. Возьмите пластиковую бутылку, перелейте в нее охлажденное масло, хорошо закрутите крышкой и поставьте в мусорник. После этого сковородку можно помыть или вытереть насухо бумажным полотенцем.