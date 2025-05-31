Опытные садоводы не выбрасывают скошенную траву из газона: вот, как она может пригодиться в хозяйстве

Как использовать скошенную траву с пользой / © Pixabay

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Прежде всего, скошенную траву можно использовать как эффективную мульчу для растений. Она помогает сохранить влагу в почве даже в самые жаркие дни. А это значит, что вам не нужно будет почаще поливать, следовательно, вы сэкономите на воде.

Скошенную траву специалисты советуют разбрасывать вокруг цветов на клумбе, овощных культур на грядке или прямо под стволами деревьев в саду. Запомните важное правило: слой мульчи не должен превышать 4 см, иначе трава начнет гнить и распространять неприятный запах.

Трава является органическим удобрением, подходящим для многих культур. В нем содержатся фосфор, азот, калий, а эти три микроэлемента считают важнейшими для роста растений. Разлагаясь, она будет постепенно отдавать их почве.

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Некоторые даже советуют оставить мелкую траву на самом газоне после кошения. Этот процесс получил название “грассайклинг”. От скошенной травы газон получит примерно 25% потребности в азоте в течение сезона.

Скошенная трава отлично подходит для компостирования. Ее следует смешать с коричневыми материалами (опилки, опавшие листья, бумагу) в соотношении 1:3. Важно помнить, что свежую траву всегда перемешивают с другими продуктами, чтобы избежать возникновения зловонной скользкой массы. Через 3-6 месяцев у вас будет качественный и эффективный компост для улучшения структуры почвы.

Интересно, что мульча из травы дополнительно создает барьер, не дающий семенам сорняков прорастать на грядках. Особенно эффективен такой метод на огороде, где химические средства от сорняков использовать нельзя.