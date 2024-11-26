Опытные водители наливают в бак омывателя популярный напиток: зачем так делать и действительно ли это полезно

Одной из народных уловок, как поддерживать автомобиль в идеальном состоянии, является заливка кока-колы в бак омывателя.

Как рассказывают в издании Автопилот, в этом популярном напитке содержится ортофосфорная кислота, отличающаяся очищающими свойствами. Она растворяет не только грязь и жир, но даже ржавчину. Поэтому некоторые водители и используют кока-колу для чистки разных поверхностей автомобиля. В том числе и лобового стекла.

В чем преимущества заливки кока-когда в бак омывателя

Этот напиток помогает справиться с тремя важными проблемами:

удаление самых стойких загрязнений — кока-кола с легкостью справится с теми загрязнениями, которые не под силу обычным омывателям, например смолой деревьев или следами от насекомых;

— кока-кола с легкостью справится с теми загрязнениями, которые не под силу обычным омывателям, например смолой деревьев или следами от насекомых; защита от замерзания – благодаря высокому содержанию сахара, напиток помогает снизить температуру замерзания жидкости в бачке омывателя, что чрезвычайно актуально зимой;

– благодаря высокому содержанию сахара, напиток помогает снизить температуру замерзания жидкости в бачке омывателя, что чрезвычайно актуально зимой; очищение форсунок омывателя — кислота, содержащаяся в кока-коле, помогает растворить любые загрязнения на форсунках, возобновив их работу.

Каковы риски использования кока-колы

Хотя преимущества и очевидны, однако заливка кока-когда в бак омывателя имеет свои недостатки, о которых важно знать перед применением напитка:

привлечение насекомых – из-за сладкого запаха кока-кола привлекает насекомых в летний период;

– из-за сладкого запаха кока-кола привлекает насекомых в летний период; система омывателя может засориться – засоряют ее сахар и другие примеси в напитке, поэтому лучше выбирать колу без сахара;

– засоряют ее сахар и другие примеси в напитке, поэтому лучше выбирать колу без сахара; повреждение лакокрасочного покрытия – ортофосфорная кислота может повредить лакокрасочное покрытие, особенно если будет контактировать с ним длительное время.

Если риски вам преобладают полезные свойства кока-колы, лучше используйте специальные омыватели или попробуйте приготовить домашний из дистиллированной воды, спирта и средства для мытья окон.

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