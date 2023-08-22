Ореховый Спас в 2023 году: история праздника, традиции украинского народа, что нести в церковь

Третий Спас, или Ореховый Спас — завершающий праздник периода летних Спасов. Верующие называют его Днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Когда будет Ореховый Спас в 2023 году и что нести в церковь?

В 2023 году украинцы традиционно празднуют третий, Ореховый Спас 29 августа, то есть в конце последнего летнего месяца. Уже в следующем году по новому календарю, на который ПЦУ перейдет с 1 сентября 2023 года, этот праздник будет приходиться на 16 августа.

Ореховый Спас: почему он так называется и какая его история

Третий Спас имеет много разных названий. В церковной традиции его чаще всего называют Днем памяти Нерукотворного Образа Спасителя. А в народе праздник больше известен как Ореховый Спас. В этот день празднуется такое важное для верующих событие, как перенос Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.

Согласно с церковными преданиями, Иисус Христос однажды вытерся полотенцем после умывания и на ткани отразился божественный лик. Именно с этого рушника художники начали писать иконы Спаса Нерукотворного. Само полотно с тех пор считалось целебным.

Более распространенное название Ореховый Спас связано с тем, что именно в конце лета начинается сбор грецких и лесных орехов, их начинают заготавливать на зиму. В это же время заканчивается жатва, с нового урожая собирали колосья, из которых пекли свежий хлеб. Поэтому еще одно народное название праздника — Хлебный Спас.

В народе день часто называли "Холодным", потому что в августе летняя жара уже заметно спадает, по утрам гораздо прохладнее, чувствуется первое дыхание осени.

Праздник еще также называют Полотняным Спасом, хотя это название не так популярно, а все потому, что наши предки чтили в этот день полотно, шли на ярмарку, где продавали ткани. Даже существовала поговорка: "Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на горе полотно продают".

Что нужно нести в церковь на Ореховый Спас

Ореховый Спас 2023 года / Фото: Pexels

Обычно Ореховый Спас верующие празднуют с меньшим размахом, чем Медовый и Яблочный. Однако полностью игнорировать этот важный день не стоит. 29 августа обычно посещают храм, стоят службу, а затем святят корзины.

Что нужно принести в церковь, чтобы освятить:

орехи (можно любые, но все же желательно лесные и грецкие из нового урожая);

мед;

воду;

свежеиспеченный хлеб из зерна нового урожая;

яблоки, груши и другие фрукты августа;

букеты из цветов и лечебных трав.

По традиции, на третий Спас также освящали воду в колодцах и источники питьевой воды.

Какие существуют традиции

Традиции на Ореховый Спас / Фото: pixabay.com

Ореховый, Холодный, Хлебный или Полотняный Спас в Украине традиционно считали днем, когда можно попрощаться с летом и начинать ждать осени. Этот период владельцы земельных участков заканчивают уборкой урожая ржи и пшеницы, а также уже сеют озимые культуры.

Церковь не запрещала на Ореховый Спас работать, потому что именно в это время все были заняты сбором фруктов, овощей, ягод, орехов, заготавливаемых на зиму.

В украинских селах существовала интересная традиция выбирать самую старую женщину и посылать ее собирать орехи в лес. Считалось, сколько она принесет орехов, столько же должны принести все жители села (не меньше).

Также в древности ткали полотно, вышивали полотенца и шили одежду. Шли на ярмарку, чтобы выставить там на продажу свое полотно.

Традиционно пекли свежий хлеб и делали настойку из орехов. Верили, что последняя обладает лечебными свойствами, особенно помогает побороть простуду и вылечить больные суставы.

Сам праздник Нерукотворного Образа Спасителя встречали обязательно в церкви, где освящали праздничные корзины. Потом несли продукты домой, угощали ими родных, приглашали в гости кумовьев, друзей. Стол накрывали обязательно богатый, с большим количеством блюд, свежими пирогами и ореховой настойкой. Ели любые блюда, потому что Успенский пост к Ореховому Спасу уже заканчивался.

Иногда гадали по вкусу первого съеденного в этот день грецкого ореха:

незрелый — ждите важных новостей;

спелый — придет большая любовь или добрые известия;

червивый плод — будет беда;

горький — к проблемам;

гнилой — ждите большой беды.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Ореховый Спас: что нельзя делать? / Фото: pixabay.com

Существовали и важные запреты, относящиеся к этому великому празднику. Верующие в древности их обязательно придерживались, чтобы не навлечь на себя и членов своей семьи бедствия:

нельзя сплетничать, злословить, ссориться и желать другим зла;

не следует лениться, ведь этот период должен пройти в физической работе;

если вас попросили о помощи, нельзя отказывать;

в лес без оберега (нательного крестика) ходить было запрещено, можно встретить нечистую силу.

Народные приметы

Народные приметы на Ореховый Спас / Фото: Pexels

Многие народные приметы существовали среди наших предков на Ореховый Спас. Можно попытаться проверить их и сегодня:

Много орехов на Спас — через год будет хлеба впрок.

Третий Спас — хлеб припас.

Третий Спас спросит вас: жали или в холодке пролежали.

Когда хороший третий Спас — зимой будет квас.

Третий Спас на холсте, а хлебец на току.

Журавель улетает до третьему Спасу — на Покрову будет морозно, а нет — да и зима подождет.

Ласточки улетают в три раза, в три Спаса.

На третий Спас начался дождь с грозой — осень будет теплой.

Ореховый Спас — солнце на осень ушло.

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