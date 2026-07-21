Ореховый Спас в 2026 году: когда празднуют, что святят в церкви и какие традиции приносят благосостояние

Ореховый Спас 2026 года / © pexels.com

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В народе его еще называют Третьим, Хлебным, Полотняным или Нерукотворным Спасом. Этот день объединяет христианские традиции и народные обычаи, связанные с завершением жатвы, сбором орехов и благодарностью за обильный урожай.

Когда Ореховый Спас в 2026 году

После перехода Православной Церкви на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

В 2026 году Ореховый Спас приходится на 16 августа. Именно в этот день его празднуют ПЦУ и УГКЦ. Те общины, которые придерживаются юлианского календаря, празднуют 29 августа.

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Праздник является третьим и завершающим среди августовских Спасов:

Медовый Спас — 1 августа;

Яблочный Спас — 6 августа;

Ореховый Спас — 16 августа.

Почему праздник называют Ореховым, Хлебным и Полотняным

Народное название «Ореховый Спас» возникло потому, что именно в середине августа созревали лесные и грецкие орехи, которые начинали массово собирать.

Название «Хлебный Спас» связано с завершением жатвы. Хозяйки выпекали первый хлеб из муки нового урожая, а затем несли его в храм на освящение.

Еще одно название — «Полотняный Спас» или «Спас на холсте» — происходит от церковного события Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также от древней традиции проводить большие ярмарки, где продавали ткани и холст.

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История праздника

В церковном календаре в этот день чтят Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.

По преданию, Иисус Христос умылся и вытер лицо холстом, на котором удивительным образом отразился Его лик. Этот образ считается первой нерукотворной иконой, а впоследствии именно он стал одним из самых уважаемых символов христианства.

Что святят на Ореховый Спас

В церковь традиционно несут дары нового урожая. Чаще освящают:

грецкие и лесные орехи;

домашний или свежеиспеченный хлеб;

зерно и мука нового урожая;

мед;

яблоки, груши, виноград и другие сезонные фрукты.

В некоторых регионах также освящают вышитые полотенца или холщовые изделия как символ изобилия и Божьего благословения.

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Народные традиции Орехового Спаса

Наши предки верили, что именно после Третьего Спаса лето постепенно уступает место осени.

В этот день было заведено:

собирать орехи на зиму;

выпекать домашний хлеб из новой муки;

готовить пироги и другую выпечку с ореховой начинкой;

посещать ярмарки;

помогать нуждающимся и угощать близких освященным хлебом.

После богослужения семья собиралась за общим столом, благодаря Бога за урожай и мир в доме.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Церковь не устанавливает строгих бытовых запретов, однако в этот день рекомендуют избегать:

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ссор, образ и злословие;

зависти и конфликтов;

жадности и отказа в помощи нуждающимся;

злоупотребление алкоголем и громкие развлечения.

В то же время домашние дела или работа не считаются грехом, если они необходимы и не мешают молитве и участию в богослужении.

Народные приметы

С Ореховым Спасом связано немало народных наблюдений:

много орехов — в следующем году будет щедрый урожай зерновых;

ясная и теплая погода предвещает тёплую осень;

журавли уже улетели — зима придет рано;

сильный ветер сулит холодную осень.

Хотя эти приметы не имеют подтверждения, они остаются важной частью украинской народной культуры.

Как поздравить близких

В день Орехового Спаса принято желать родным мира, здоровья, семейного уюта, благополучия и благословения Божия. Считается хорошей традицией угостить близких освященным хлебом или орехами, символически поделившись обилием.

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FAQ

Когда празднуют Ореховый Спас в 2026 году?

По новому церковному календарю Православной Церкви Ореховый Спас празднуют 16 августа 2026 года. По старому стилю дата остается неизменной — 29 августа.

Что святят на Ореховый Спас?

В храм обычно приносят орехи, хлеб из нового урожая, зерно, мед, яблоки, груши, виноград и другие сезонные плоды. Освященные продукты символизируют благодарность Богу за урожай и изобилие в семье.

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