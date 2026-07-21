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Ореховый Спас в 2026 году: когда празднуют, что святят в церкви и какие традиции приносят благосостояние
Ореховый Спас завершает цикл трех летних Спасов и считается одним из важнейших августовских церковных праздников.
В народе его еще называют Третьим, Хлебным, Полотняным или Нерукотворным Спасом. Этот день объединяет христианские традиции и народные обычаи, связанные с завершением жатвы, сбором орехов и благодарностью за обильный урожай.
Когда Ореховый Спас в 2026 году
После перехода Православной Церкви на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.
В 2026 году Ореховый Спас приходится на 16 августа. Именно в этот день его празднуют ПЦУ и УГКЦ. Те общины, которые придерживаются юлианского календаря, празднуют 29 августа.
Праздник является третьим и завершающим среди августовских Спасов:
Медовый Спас — 1 августа;
Яблочный Спас — 6 августа;
Ореховый Спас — 16 августа.
Почему праздник называют Ореховым, Хлебным и Полотняным
Народное название «Ореховый Спас» возникло потому, что именно в середине августа созревали лесные и грецкие орехи, которые начинали массово собирать.
Название «Хлебный Спас» связано с завершением жатвы. Хозяйки выпекали первый хлеб из муки нового урожая, а затем несли его в храм на освящение.
Еще одно название — «Полотняный Спас» или «Спас на холсте» — происходит от церковного события Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также от древней традиции проводить большие ярмарки, где продавали ткани и холст.
История праздника
В церковном календаре в этот день чтят Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь.
По преданию, Иисус Христос умылся и вытер лицо холстом, на котором удивительным образом отразился Его лик. Этот образ считается первой нерукотворной иконой, а впоследствии именно он стал одним из самых уважаемых символов христианства.
Что святят на Ореховый Спас
В церковь традиционно несут дары нового урожая. Чаще освящают:
грецкие и лесные орехи;
домашний или свежеиспеченный хлеб;
зерно и мука нового урожая;
мед;
яблоки, груши, виноград и другие сезонные фрукты.
В некоторых регионах также освящают вышитые полотенца или холщовые изделия как символ изобилия и Божьего благословения.
Народные традиции Орехового Спаса
Наши предки верили, что именно после Третьего Спаса лето постепенно уступает место осени.
В этот день было заведено:
собирать орехи на зиму;
выпекать домашний хлеб из новой муки;
готовить пироги и другую выпечку с ореховой начинкой;
посещать ярмарки;
помогать нуждающимся и угощать близких освященным хлебом.
После богослужения семья собиралась за общим столом, благодаря Бога за урожай и мир в доме.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
Церковь не устанавливает строгих бытовых запретов, однако в этот день рекомендуют избегать:
ссор, образ и злословие;
зависти и конфликтов;
жадности и отказа в помощи нуждающимся;
злоупотребление алкоголем и громкие развлечения.
В то же время домашние дела или работа не считаются грехом, если они необходимы и не мешают молитве и участию в богослужении.
Народные приметы
С Ореховым Спасом связано немало народных наблюдений:
много орехов — в следующем году будет щедрый урожай зерновых;
ясная и теплая погода предвещает тёплую осень;
журавли уже улетели — зима придет рано;
сильный ветер сулит холодную осень.
Хотя эти приметы не имеют подтверждения, они остаются важной частью украинской народной культуры.
Как поздравить близких
В день Орехового Спаса принято желать родным мира, здоровья, семейного уюта, благополучия и благословения Божия. Считается хорошей традицией угостить близких освященным хлебом или орехами, символически поделившись обилием.
FAQ
Когда празднуют Ореховый Спас в 2026 году?
По новому церковному календарю Православной Церкви Ореховый Спас празднуют 16 августа 2026 года. По старому стилю дата остается неизменной — 29 августа.
Что святят на Ореховый Спас?
В храм обычно приносят орехи, хлеб из нового урожая, зерно, мед, яблоки, груши, виноград и другие сезонные плоды. Освященные продукты символизируют благодарность Богу за урожай и изобилие в семье.