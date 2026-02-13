Орхидеи будут цвести круглый год: попробуйте один трюк — и результат удивит

Орхидея. / © Unsplash

Орхидеи — украшение каждого дома. Впрочем, эти растения очень привередливы. Прежде всего они нуждаются в хорошем уходе и соответствующих условиях — иначе цветы будут плохо расти и даже могут прекратить цвести.

Какие уловки существуют для того, чтобы они пышно цвели, пишет kobieta.interia.pl.

Орхидеи любят много рассеянного света, но прямые солнечные лучи могут обжечь листву. Они нуждаются во влаге, но полив не должен быть чрезмерным. Растение следует поливать, когда корни в горшке сереют.

Хитрости ухода

Когда орхидеи переходят в состояние покоя и перестают цвести, их следует переместить в более холодное помещение с температурой около 18 градусов. Если у вас его нет, просто уменьшите полив, подкормку и частоту опрыскивания.

Как только один из стеблей орхидеи отцветет , обрежьте самую тонкую часть цветоноса над узлом и осторожно удалите сухие чешуйки. Затем смочите ватный диск в воде и приложите его на оголенный узел, закрепив зажимами.

Оставьте компресс на стебле , чтобы ватный диск всегда оставался влажным. Такая манипуляция способствует образованию новых побегов. Когда вы заметите, что на орхидее появляется новый побег, который является началом нового цветоноса, снимите ватный диск.

Орхидеи предпочитают влажный воздух влажной почве , так как в природной среде они преимущественно поглощают влагу из окружающего воздуха. Лучше всего цветы растут при умеренном уровне влажности около 50-70%. Слишком сухой воздух может привести к потере упругости листьев и более быстрому увяданию цветов.

Чтобы улучшить условия, можно разместить рядом с орхидеей:

миску с водой — испаряющаяся вода повысит влажность воздуха;

увлажнитель воздуха — особенно полезен во время отопительного сезона, когда воздух в квартирах становится очень сухим;

влажное полотенце — положите рядом с горшками или на теплый радиатор;

другие растения — папоротники, спатифиллум или плющи, которые будут работать, чтобы помочь поддерживать правильный микроклимат вокруг орхидеи.

