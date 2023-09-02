Орхидея будет цвести круглый год: секретная подкормка от флористов

Этот невероятно красивый и изысканный цветок всегда радует глаз своим цветом. Но что делать, когда орхидея болеет и не хочет цвести? Есть решение проблемы – опытные флористы поделились секретным рецептом домашнего удобрения. Эта натуральная подкормка заставит привередливую орхидею цвести в течение всего года.

Чем поливать орхидею, чтобы цвела?

Домашняя подкормка. Для полива нужно взять воду, которая уже отстоялась 24 часа. Затем добавляем в отстоявшуюся воду 10 капель сока лимона и 2 столовые ложки меда. Смесь нужно хорошо перемешать, чтобы все составляющие растворились в воде. После этого можно поливать орхидею, если горшков с цветами несколько, то разделите на каждый по 8 столовых ложек подкормки.

Удобрения. Можно также воспользоваться купленными удобрениями, чтобы усилить эффект. Смесь на основе фосфора и калия способствует буйному цветению орхидеи, эта подкормка приведет к появлению почек. Эти удобрения также гарантируют образование здоровых и крепких цветков. А от подкормки на основе азота лучше вообще отказаться, потому что азот тормозит развитие цветоносов.

Где лучше поставить орхидею, чтобы цвела?

Освещение. Чтобы цветок рос красивым и здоровым, для него очень важно правильное освещение. Чтобы растение радовало цветками, ему нужен дневной свет – это до 12 часов в сутки. Еще очень важно стараться не двигать горшок, потому что для орхидеи любой «переезд» – настоящая стрессовая ситуация. Цветок очень тонко реагирует на свое положение по отношению к свету. Если вы собираетесь переставить горшок с растением, то нужно ставить орхидею к свету той стороной, которой она стояла до этого.

Место. Где лучше поставить орхидею, чтобы она постоянно радовала своим цветом? Да, растение любит дневной свет в течение 12 часов, но оно не переносит прямые солнечные лучи. Идеальным местом для этой прихотливой красавицы будут окна, выходящие на запад или восток. Поскольку именно здесь будет хорошее освещение зимой и комфортно для жизни и развития растения летом.

Если у вас частный дом, будет хорошо, когда вы будете выносить летом орхидею во двор. Но ее обязательно нужно ставить в тень под какое-то раскидистое дерево, например. Растение можно оставлять на улице до осени, пока температура будет не меньше +10. А жильцы квартир могут ставить свои цветы на балкон. Только нужно внимательно следить, чтобы орхидея не попадала под лучи палящего солнца.

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