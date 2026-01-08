Орхидея может не зацвести: 6 ошибок при пересадке, которых советуют избегать

Орхидея / © pixabay.com

Орхидеи считают привередливыми не просто так: неудачная пересадка может остановить их рост или надолго отложить повторное цветение. Специалисты по садоводству назвали шесть простых правил, которые помогут растению легче пережить смену горшка и быстрее восстановиться.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Перед пересадкой орхидею стоит вынимать из контейнера максимально осторожно. Корни часто прилипают к стенкам горшка, поэтому эксперты советуют воспользоваться плоским тупым предметом и провести им вдоль краев, чтобы отделить корневой ком без повреждений.

Пересаживать орхидею во время цветения нежелательно. По словам флористов, лучше дождаться, пока цветы опадут, если только растение не имеет признаков болезни. Во время пересадки разрешено обрезать только коричневые или мягкие корни, избегая здоровых зеленых участков.

Отдельное внимание стоит уделить дренажу. Эксперты отмечают: орхидеям не подходит обычный грунт. Лучший вариант — специальная смесь на основе коры и горшок с достаточным количеством отверстий. Корни должны «дышать», поэтому заглублять верхнюю часть не стоит.

Садоводы советуют не ориентироваться на календарь пересадок. Орхидею пересаживают лишь тогда, когда корням становится слишком тесно или субстрат начинает разлагаться. Здоровые корни при этом остаются твердыми и имеют зеленый или серебристый оттенок.

Также не стоит резко увеличивать размер горшка. Орхидеи лучше чувствуют себя в компактном пространстве, поэтому новый контейнер должен быть лишь на один размер больше предыдущего.

Последний, но не менее важный совет — деликатность. Орхидеи чувствительны к механическим повреждениям, а мягкое обращение и хороший доступ воздуха к корням помогают избежать стресса и загнивания.

Напомним, темные комнаты, ванные или офисы без окон — не приговор для растений. Ранее мы рассказывали о видах, которые хорошо адаптируются к низкой освещенности и не требуют частого поливания.