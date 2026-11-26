Как заставить орхидею цвести / © pixabay.com

Реклама

Когда орхидея сбрасывает последние цветы, не торопитесь обрезать всю стрелку или подкармливать растение для быстрого цветения. После завершения цветения фаленопсису нужно восстановить силы, а накануне зимы получать достаточно света и не страдать от сухого горячего воздуха. Правильный уход поможет растению сформировать новый цветонос, хотя точное время повторного цветения зависит от состояния и условий в комнате.

Что делать с цветоносом после цветения

Сначала осмотрите стрелку. Если она зеленая и упругая, ее можно укоротить чуть выше второй здоровой почки от основания. Из нее иногда вырастает боковой побег с новыми бутонами. После такой обрезки новая веточка может появиться на старом цветоносе.

Реклама

Если цветонос полностью пожелтел или стал коричневым и сухим, срежьте его у основания чистым острым инструментом. А если орхидея ослаблена, имеет сморщенные листья или поврежденные корни, лучше удалить старую стрелку полностью, чтобы растение направило силы на восстановление.

Реклама

Как помочь растению перед зимой

В ноябре и зимой фаленопсиса особенно важен свет. Поставьте вазон у восточного или западного окна, но не прижимайте листья к холодному стеклу. Если световой день короткий и в комнате темно, можно добавить освещение фитолампой.

Не размещайте орхидею над горячей батареей или на холодном протяжении. Флористы советуют держать фаленопсисы в стабильно теплых условиях и беречь от резких перепадов температуры.

Поливайте растение, когда субстрат почти просохнет, а корни в прозрачном горшке станут серебристо-серыми. После полива дайте воде полностью стечь. Зимой подпитывайте орхидею умеренно, а если она не растет и получает мало света, сделайте перерыв. Избыток удобрений может накапливаться в субстрате и вредить корням.

Домашний уход после обрезки

Цветоводы иногда присыпают срез сухого цветоноса небольшим количеством молотой корицы. Это распространенный домашний трюк, но он не стимулирует появление цветов и не заменяет правильный уход. Для повторного цветения важнее сохранить здоровые корни, обеспечить свет и не переувлажнять субстрат.

Реклама

Не поливайте орхидею сладкой водой, дрожжевыми или банановыми настоями: надежных доказательств, что такие смеси запускают цветение, нет. Лучше используйте удобрение, предназначенное для орхидей, и следуйте инструкциям изготовителя.

Когда появятся новые цветы

У здорового фаленопсиса новый цветонос может сформироваться спустя несколько недель или месяцев. Если растение долго не цветет, специалисты советуют обеспечить ему достаточно света и умеренную разницу между дневной и ночной температурой. Впрочем, не нужно резко охлаждать вазон или ставить его на холодный подоконник: перед зимой стабильные условия важнее экспериментов.

Новости партнеров

Новости партнеров