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Орхидея снова выпустит цветоносы: что сделать с растением после цветения
Как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы она снова выпустила цветоносы.
Когда орхидея сбрасывает последние цветы, не торопитесь обрезать всю стрелку или подкармливать растение для быстрого цветения. После завершения цветения фаленопсису нужно восстановить силы, а накануне зимы получать достаточно света и не страдать от сухого горячего воздуха. Правильный уход поможет растению сформировать новый цветонос, хотя точное время повторного цветения зависит от состояния и условий в комнате.
Что делать с цветоносом после цветения
Сначала осмотрите стрелку. Если она зеленая и упругая, ее можно укоротить чуть выше второй здоровой почки от основания. Из нее иногда вырастает боковой побег с новыми бутонами. После такой обрезки новая веточка может появиться на старом цветоносе.
Если цветонос полностью пожелтел или стал коричневым и сухим, срежьте его у основания чистым острым инструментом. А если орхидея ослаблена, имеет сморщенные листья или поврежденные корни, лучше удалить старую стрелку полностью, чтобы растение направило силы на восстановление.
Как помочь растению перед зимой
В ноябре и зимой фаленопсиса особенно важен свет. Поставьте вазон у восточного или западного окна, но не прижимайте листья к холодному стеклу. Если световой день короткий и в комнате темно, можно добавить освещение фитолампой.
Не размещайте орхидею над горячей батареей или на холодном протяжении. Флористы советуют держать фаленопсисы в стабильно теплых условиях и беречь от резких перепадов температуры.
Поливайте растение, когда субстрат почти просохнет, а корни в прозрачном горшке станут серебристо-серыми. После полива дайте воде полностью стечь. Зимой подпитывайте орхидею умеренно, а если она не растет и получает мало света, сделайте перерыв. Избыток удобрений может накапливаться в субстрате и вредить корням.
Домашний уход после обрезки
Цветоводы иногда присыпают срез сухого цветоноса небольшим количеством молотой корицы. Это распространенный домашний трюк, но он не стимулирует появление цветов и не заменяет правильный уход. Для повторного цветения важнее сохранить здоровые корни, обеспечить свет и не переувлажнять субстрат.
Не поливайте орхидею сладкой водой, дрожжевыми или банановыми настоями: надежных доказательств, что такие смеси запускают цветение, нет. Лучше используйте удобрение, предназначенное для орхидей, и следуйте инструкциям изготовителя.
Когда появятся новые цветы
У здорового фаленопсиса новый цветонос может сформироваться спустя несколько недель или месяцев. Если растение долго не цветет, специалисты советуют обеспечить ему достаточно света и умеренную разницу между дневной и ночной температурой. Впрочем, не нужно резко охлаждать вазон или ставить его на холодный подоконник: перед зимой стабильные условия важнее экспериментов.