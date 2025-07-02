- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 21k
- Время на прочтение
- 2 мин
Орхидея засыхает: запомните пять основных шагов, чтобы спасти экзотический цветок
Если знать несколько секретов, то выращивание орхидей станет очень простым делом. Что делать, если этот экзотический цветок начал засыхать?
Даже такую орхидею можно спасти, если запомнить пять важных правил и соблюдать их. Прежде всего, опытные цветоводы рекомендуют осмотреть корневую систему и удалить сухие или гнилые ее части. Для этого используйте только стерильные ножницы. Такое простое действие поможет уберечь здоровые корни и стимулировать рост новых.
Теперь пришло время замочить корни орхидеи в воде. Оставьте вазон, опущенный в жидкость, на несколько часов. Так орхидея достаточно увлажнится и сможет восстановить влагу, которая была потеряна.
После этого необходимо выбрать правильный субстрат, чтобы пересадить растение. Для этого лучше всего использовать специальную смесь для орхидей, которая продается в цветочных магазинах. Она обеспечит аэрацию и дренаж, которые так необходимы этому цветку.
Далее производится сама пересадка в новый горшок, используя свежий субстрат. Обязательно размещайте корни орхидеи так, чтобы они могли дышать.
Не забудьте обеспечить растение необходимыми условиями для его восстановления после пересадки. Орхидеи в этот период нужно светлое место (рассеянный свет) без прямых солнечных лучей и с умеренной температурой воздуха (резкие колебания цветок не любит). Важно увлажнять воздух в помещении. Например, используйте опрыскиватель.
Ну и не следует забывать о правильной поливе. Когда субстрат полностью высох, полейте цветок мягкой, отстоянной водой. Раньше делать этого нельзя – спровоцируете гниение корней. Можно добавлять специальные удобрения, чтобы поддержать рост и цветение. Но их концентрация должна быть небольшой. Также регулярно осматривайте растение на наличие болезней или вредителей, чтобы вовремя принять необходимые меры.
Читайте также: