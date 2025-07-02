Как вернуть к жизни засыхающую орхидею / © Unsplash

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Даже такую орхидею можно спасти, если запомнить пять важных правил и соблюдать их. Прежде всего, опытные цветоводы рекомендуют осмотреть корневую систему и удалить сухие или гнилые ее части. Для этого используйте только стерильные ножницы. Такое простое действие поможет уберечь здоровые корни и стимулировать рост новых.

Теперь пришло время замочить корни орхидеи в воде. Оставьте вазон, опущенный в жидкость, на несколько часов. Так орхидея достаточно увлажнится и сможет восстановить влагу, которая была потеряна.

После этого необходимо выбрать правильный субстрат, чтобы пересадить растение. Для этого лучше всего использовать специальную смесь для орхидей, которая продается в цветочных магазинах. Она обеспечит аэрацию и дренаж, которые так необходимы этому цветку.

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Далее производится сама пересадка в новый горшок, используя свежий субстрат. Обязательно размещайте корни орхидеи так, чтобы они могли дышать.

Не забудьте обеспечить растение необходимыми условиями для его восстановления после пересадки. Орхидеи в этот период нужно светлое место (рассеянный свет) без прямых солнечных лучей и с умеренной температурой воздуха (резкие колебания цветок не любит). Важно увлажнять воздух в помещении. Например, используйте опрыскиватель.

Ну и не следует забывать о правильной поливе. Когда субстрат полностью высох, полейте цветок мягкой, отстоянной водой. Раньше делать этого нельзя – спровоцируете гниение корней. Можно добавлять специальные удобрения, чтобы поддержать рост и цветение. Но их концентрация должна быть небольшой. Также регулярно осматривайте растение на наличие болезней или вредителей, чтобы вовремя принять необходимые меры.

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