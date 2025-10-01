Орхидея зацветет по-новому: всего один ингредиент сделает растение роскошным

Орхидея / © pixabay.com

Орхидеи считаются прихотливыми комнатными растениями, которые требуют тщательного ухода и правильно подобранных условий. Чтобы стимулировать их цветение, эксперты советуют использовать простое и доступное средство — рисовую воду.

Об этом сообщает издание Express.

Специалисты объясняют: чтобы приготовить такую подкормку, достаточно замочить рис в воде примерно на 30 минут. Затем жидкость сливают и используют для растения: горшок с орхидеей ставят в емкость, наполовину заполненную рисовой водой, на 15 минут. Таким образом цветок получает питательные вещества, необходимые для роста и цветения.

По словам экспертов, рисовая вода содержит крахмал, который служит источником дополнительной энергии, а также витамин B. Во время полива он попадает в почву, стимулирует развитие корневой системы и укрепляет ее. Кроме того, такая вода способствует размножению полезных бактерий в почве, что положительно влияет на общее состояние орхидеи.

В то же время применять рисовую воду следует осторожно. Если делать это слишком часто, крахмал может превратиться в густую массу, которая ухудшает дренаж и вредит почве. Поэтому эксперты рекомендуют использовать ее только как дополнительную подкормку, а для основного ухода применять специализированные удобрения для орхидей.

