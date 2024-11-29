Оригинальные варианты маникюра в черном цвете: ноготки не останутся без внимания

Модная тенденция – или даже классика – это черный маникюр. Несмотря на разнообразие цветов и оттенков, женщины не отказываются от лаконичных черных ноготков.

Интересные идеи маникюра в черном цвете – в материале ТСН.ua.

Однотонный черный маникюр

Черные ноготки уже давно не ассоциируются с готикой или чем трагическим. Сегодня – это классика, которой нет равных.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Черно-белый маникюр

Классическая классика и особый шарм в черно-белом маникюре. Это может быть и простое сочетание цветов, так и разные орнаменты и рисунки.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Черный френч

Весьма популярным стал не классический белый, а черный френч. Совместить его можно еще и с дизайном. Это очень смело, а потому ваши ноготки точно не останутся без внимания.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Матовый черный маникюр

Матовая фактура ноготков в черном цвете раскрывается лучше. Это может быть как однотонный цвет с оттенками или дизайном. Любой вариант беспроигрышен.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Сочетание черного с другими цветами

Черный цвет хорошо сочетается с любыми оттенками. Эффектно будет выглядеть сочетание черного с красным, золотым или серебром, розовым и т.д. Дизайн может быть как простым, так и в технике омбре.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

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