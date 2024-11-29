Оригинальные варианты маникюра в черном цвете: ноготки не останутся без внимания

Черный маникюр – лаконичный, страстный и драматический.
Модная тенденция – или даже классика – это черный маникюр. Несмотря на разнообразие цветов и оттенков, женщины не отказываются от лаконичных черных ноготков.
Интересные идеи маникюра в черном цвете – в материале ТСН.ua.
Однотонный черный маникюр
Черные ноготки уже давно не ассоциируются с готикой или чем трагическим. Сегодня – это классика, которой нет равных.
Черно-белый маникюр
Классическая классика и особый шарм в черно-белом маникюре. Это может быть и простое сочетание цветов, так и разные орнаменты и рисунки.
Черный френч
Весьма популярным стал не классический белый, а черный френч. Совместить его можно еще и с дизайном. Это очень смело, а потому ваши ноготки точно не останутся без внимания.
Матовый черный маникюр
Матовая фактура ноготков в черном цвете раскрывается лучше. Это может быть как однотонный цвет с оттенками или дизайном. Любой вариант беспроигрышен.
Сочетание черного с другими цветами
Черный цвет хорошо сочетается с любыми оттенками. Эффектно будет выглядеть сочетание черного с красным, золотым или серебром, розовым и т.д. Дизайн может быть как простым, так и в технике омбре.