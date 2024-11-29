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Оригинальные варианты маникюра в черном цвете: ноготки не останутся без внимания

Оригинальные варианты маникюра в черном цвете: ноготки не останутся без внимания

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Черный маникюр – лаконичный, страстный и драматический.

Модная тенденция – или даже классика – это черный маникюр. Несмотря на разнообразие цветов и оттенков, женщины не отказываются от лаконичных черных ноготков.

Интересные идеи маникюра в черном цвете – в материале ТСН.ua.

Однотонный черный маникюр

Черные ноготки уже давно не ассоциируются с готикой или чем трагическим. Сегодня – это классика, которой нет равных.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Черно-белый маникюр

Классическая классика и особый шарм в черно-белом маникюре. Это может быть и простое сочетание цветов, так и разные орнаменты и рисунки.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Черный френч

Весьма популярным стал не классический белый, а черный френч. Совместить его можно еще и с дизайном. Это очень смело, а потому ваши ноготки точно не останутся без внимания.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Матовый черный маникюр

Матовая фактура ноготков в черном цвете раскрывается лучше. Это может быть как однотонный цвет с оттенками или дизайном. Любой вариант беспроигрышен.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

Сочетание черного с другими цветами

Черный цвет хорошо сочетается с любыми оттенками. Эффектно будет выглядеть сочетание черного с красным, золотым или серебром, розовым и т.д. Дизайн может быть как простым, так и в технике омбре.

Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. / ©
Идеи черного маникюра.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram. / ©
Идеи черного маникюра. Фото из Instagram.

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