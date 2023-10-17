Осень — идеальное для этого время: как избавиться от медведки раз и навсегда

Медведку часто можно встретить в огороде. Несмотря на то, что это насекомое способствует аэрации почвы, дачники не очень радуются ее появлению. И причины довольно простые – это вредитель, который может быстро испортить урожай. Осень — лучшее время, чтобы от него избавиться.

Раньше мы рассказывали, как раз и навсегда выгнать из дома моль. Оказывается, осенью также прекрасное время для того, чтобы избавиться от медвежонка на огороде.

Как понять, что на огороде завелась медведка

Медвежонок отличается "шкуркой" бурого оттенка, которая сверху может быть немного темнее, а снизу — светлее. Медведка может летать, а также рыть землю своими видоизмененными передними конечностями, как крот.

Вредитель этот очень живучий, хотя и довольно пугливый. Он повреждает семена и рассаду овощных культур, может перегрызать корни и стебли растений, выедать корнеплоды и клубни, портить луковицы цветов. Чаще селятся медведки в высоких и теплых компостных грядках. Там они зимуют, а весной откладывают яйца в обустроенных гнездах.

Если медвежонок завелось очень много, пора бить тревогу. Они избегают сухих почв, а в засушливые годы могут часто селиться у водоемов. Как понять, что на огороде завелась медведка? Одним из самых очевидных признаков являются следы на траве, особенно ранним утром, когда еще лежит роса. У медведки довольно тяжелое туловище, которое она тащит по земле, оставляя большой путь (2-3см в диаметре). Также в почве будут появляться отверстия, а на поверхности – небольшие холмы земли.

Как избавиться от медведки раз и навсегда: эффективные способы осенью

Чем обработать землю от медвежонка осенью / Фото: pixabay.com

Существует четыре проверенных способа, которые помогут избавиться от медведки осенью:

Ловушка с пивом – положите пивную бутылку под углом 45 градусов на грядку, чтобы медведка могла туда пролезть, а внутри оставьте небольшое количество пива. Ловушка со сладостями – положите в яму банку с растопленным медом внутри так, чтобы шейка не выступала над грунтом. Туда насекомые будут охотно залезать. Навозная ловушка – перемешайте солому и навоз, поместите такую смесь в несколько ямок в земле – медведки будут искать такие теплые места для зимовки. Главное не забыть, где вы разложили ловушки, чтобы потом просто собрать вредителей. Заливка жидкостью – смешайте воду с керосином и залейте в норку, где живет медведка.

Часто вместо керосина в воду добавляют масло, моющее средство или другую бытовую химию. Иногда в норки заливают воду после стирки. Но такое следует делать только там, где вы не собираетесь позже сажать огород.

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