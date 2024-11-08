Осень зиме еще не уступит: какой будет погода в Украине 9 ноября

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода без осадков
Через антициклон, который пришел в Украину, в большинстве регионов будет сухо и относительно тепло.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 9 ноября небольшие дожди возможны только на юге страны. В других регионах будет преобладать облачная погода с прояснениями, иногда возможно солнце. Также синоптики предупреждают о туманах.
Температура воздуха ночью будет от +2 до +7 градусов. Лишь в западных областях в ночь на воскресенье ожидается небольшой минус. Днем 9 и 10 ноября воздух прогреется до +4...+7 градусов, а на юге и Закарпатье — до +8...+12 градусов.
В Киеве 9-10 ноября осадков не ожидается, возможны туманы. Ночная температура будет +3...+5 градусов, дневная — +5...+8 градусов.
"Из-за благоприятных погодных условий в ближайшие выходные ожидается грибной сезон. Будьте внимательны, осторожны, не заходите в запрещенные зоны, грибы выбирайте из опыта, подозрительные не берите", — предостерегает Наталья Диденко.
Ранее сообщалось, что в Украине после 15 ноября прогнозируют сильные снегопады. Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины.
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