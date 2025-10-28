Осеннее нашествие мелких насекомых: эксперты предупреждают о скрытой угрозе

Лусочница. Фото: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

В ноябре в домах все чаще можно заметить мелких серебристых насекомых — чешуйниц. Эксперты предупреждают: их появление может свидетельствовать о чрезмерной влажности в доме, что вредит и зданию, и здоровью.

Об этом сообщило издание Express.

Чешуйница — небольшое блестящее насекомое вытянутой формы, похожее на каплю. Она прячется в щелях, под плинтусами, у подоконников или в темных укромных углах, особенно там, где тепло и влажно. Самыми активными эти незваные «гости» становятся осенью, когда уровень влажности в помещениях растет.

Хотя чешуйницы не кусаются и не переносят инфекций, сам факт их присутствия уже является тревожным сигналом. Насекомые ищут сырость, а значит, где-то в стенах или полу может скапливаться влага. Это приводит к плесени, грибку и порче деревянных конструкций. В долгосрочной перспективе такие условия могут вызвать аллергии или проблемы с дыханием.

Кроме того, чешуйницы способны добраться до продуктов питания, поэтому специалисты советуют регулярно проверять запасы и избавляться от всего, что имеет признаки заражения.

Чаще всего эти насекомые попадают домой вместе с вещами: книгами, коробками или бумагами. Поселившись, они легко передвигаются между комнатами сквозь мелкие щели в полу и стенах. Из-за того что чешуйницы активны преимущественно ночью, днем их заметить сложно.

Эксперт из Victorian Plumbing Алекс Вудс отмечает, что больше всего чешуйницы «ценят» ванные комнаты и другие влажные пространства. Чтобы уменьшить риск их появления, он советует:

установить вытяжку или осушитель воздуха, особенно в комнатах без окон

проветривать ванну после душа

тщательно просушивать полотенца и коврики

Специалисты подчеркивают: бороться нужно не только с насекомыми, но и с причиной их появления. Если игнорировать проблему влаги, со временем это может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

