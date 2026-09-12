Осеннее равноденствие 2026 года: что оно принесет каждому знаку зодиака

Гороскоп на осеннее равноденствие 2026 / © pexels.com

Реклама

В Украине осеннее равноденствие 2026 приходится на 23 сентября. В этот период Солнце переходит в знак Весов, который в астрологии связывается с балансом, партнерством, гармонией и поиском компромиссов.

Поэтому ближайшие недели могут заставить многих пересмотреть свои приоритеты и задуматься над тем, чего на самом деле хочется от работы, отношений и жизни в целом.

Реклама

Вот что осеннее равноденствие 2026 может принести каждому знаку Зодиака.

Реклама

Овен

Для Овнов начинается важный период в сфере партнерства. Вместо привычного желания все решать самостоятельно придется почаще прислушиваться к другим и учиться действовать в команде.

Это благоприятное время для развития романтических отношений, новых деловых союзов и совместных проектов. Если вы давно хотели перевести отношения на новый уровень или объединить силы с доверяющим человеком, сейчас для этого могут сложиться соответствующие обстоятельства.

В то же время, в конце сентября эмоции могут обостриться. Не следует пытаться скрывать переживания за работой или постоянной занятостью. То, что давно болит, лучше наконец-то прожить и отпустить.

Телец

Тельцам осеннее равноденствие принесет немало дел. Работа, встречи, домашние обязанности и социальная жизнь могут потребовать гораздо больше времени, чем обычно.

Реклама

Главное — не пытаться успеть все одновременно. Ваш естественный талант двигаться к цели спокойно и последовательно станет главным преимуществом.

Также не отказывайтесь от помощи. Партнер, друг или коллега может существенно облегчить вашу жизнь. Этот период покажет Тельцам, что не каждую задачу нужно тянуть на своих плечах.

Близнецы

Для Близнецов начинается одна из самых приятных частей осени. На первый план выходят творчество, романтика, удовольствие и желание получать от жизни более яркие эмоции.

Вы можете внезапно решить отправиться в путешествие, согласиться на незапланированную встречу или начать давно откладываемый творческий проект.

Реклама

Осеннее равноденствие также подтолкнет Близнецов к экспериментам. Может захотеться изменить внешность, гардероб, увлечение или даже образ жизни. Не бойтесь быть собой, даже если ваши решения удивят окружающих.

Рак

Для Раков главной темой этого периода станет дом. Вам захочется больше времени проводить с близкими, создавать уют и восстанавливать эмоциональный баланс.

Старые семейные конфликты могут наконец-то разрешиться, если вы будете готовы говорить о своих чувствах открыто. Удачным решением станет и обновление дома или возвращение к семейным традициям, дающим ощущение безопасности.

Приятные изменения возможны и в финансовой сфере. В конце сентября у Раков может появиться больше энергии для поиска дополнительного заработка или продвижения своих профессиональных идей.

Лев

Социальная жизнь Львов заметно оживится. Встречи, знакомства, переговоры и новые идеи могут буквально заполнить ваш календарь.

Особо продуктивной станет командная работа. Обсуждение с друзьями или коллегами способно привести к неожиданно перспективному замыслу.

Конец сентября придаст Львам еще больше энергии и уверенности. Это прекрасный момент, чтобы вернуться к амбициозной цели, которую вы раньше откладывали. Если давно хотели заявить о себе в профессиональной сфере, пора действовать.

Дева

Осеннее равноденствие переводит внимание Дев на деньги и самооценку. Вы можете начать серьезнее задумываться о доходах, сбережениях и о том, насколько справедливо оценивается ваш труд.

Это благоприятный период для разговора о повышении зарплаты, поиске дополнительного источника дохода или запуске собственного дела.

Но финансовые вопросы только часть истории. Девам стоит честно спросить себя: действительно ли вы получаете столько, сколько заслуживаете?

В конце месяца важно не забывать об отдыхе. Постоянная производительность не должна становиться самоцелью.

Весы

Для Весов осеннее равноденствие имеет особое значение, ведь именно в этот период Солнце входит в их знак.

Вы можете почувствовать приток уверенности и желания наконец-то поставить себя на первое место. Наступает благоприятное время для перемен во внешности, личной жизни, творчестве и карьере.

Ваши сильные стороны — дипломатичность, чувство стиля и умение находить общий язык с людьми — станут еще заметнее.

Не стесняйтесь говорить о своих желаниях и просить поддержки. Особенно полезны знакомства и личные связи могут оказаться в финансовых вопросах.

Скорпион

Скорпионам осеннее равноденствие предлагает немного притормозить. Вместо активной борьбы за новые достижения вам может захотеться уединение, тишина и более глубокое понимание собственных чувств.

Это хороший момент, чтобы разобраться со старыми эмоциональными травмами и ситуациями, которые до сих пор уносят вашу энергию.

В то же время, полностью закрываться от людей не стоит. Близкие могут оказать необходимую поддержку, если вы позволите им быть рядом.

После 27 сентября ситуация станет меняться: карьерные амбиции усилятся. Скорпионы могут получить шанс проявить лидерские качества или сделать серьезный шаг к профессиональному признанию.

Стрелец

Для Стрельцов осень начинается с активного общения. Друзья, новые знакомства, профессиональные контакты и участие в совместных проектах могут открыть интересные возможности.

Не отказывайтесь от приглашений и не бойтесь расширять круг общения. Человек, с которым вы познакомитесь случайно, в будущем может сыграть немаловажную роль в реализации ваших планов.

В конце сентября усилится и жажда приключений. Путешествия, обучение, новые знания или работа с наставником могут помочь Стрельцам выйти на совершенно новый уровень.

Козерог

Для Козорогов осеннее равноденствие станет одним из важнейших карьерных периодов года.

Ваши достижения могут наконец-то заметить люди, от которых зависит профессиональное будущее. Не умаляйте собственных заслуг и не бойтесь говорить о результатах своей работы.

Благоприятными могут оказаться переговоры о повышении, новой должности или запуске собственного проекта.

В то же время профессиональные успехи потребуют баланса с личной жизнью. Поговорите с близкими о том, какой поддержки нуждаетесь. Прочный тыл поможет вам двигаться вперед гораздо быстрее.

Водолей

Водолеи могут почувствовать сильное желание вырваться из привычного сценария. Рутина начнет утомлять, а все новое и неизведанное, напротив, будет привлекать.

Осеннее равноденствие способствует путешествиям, обучению и знакомствам с людьми, смотрящими на мир иначе.

Не исключено, что в конце сентября у вас возникнет неожиданная идея будущего. Она может показаться слишком смелой, но именно такие решения способны привести к интересным изменениям.

И не обязательно проходить этот путь наедине. Партнер, друг или коллега может стать вашим союзником в новом приключении.

Рыбы

Для Рыб этот период будет связан с близостью, доверием и общими финансами.

Вы можете почувствовать потребность стать ближе к партнеру или восстановить теплые отношения с кем-то из семьи. Откровенные разговоры помогут разобраться в том, что раньше оставалось невысказанным.

Также следует уделить внимание общим деньгам, обязательствам и финансовым планам.

Осень одновременно пробудит желание расширить горизонты. Совместное путешествие, новое увлечение или обучение могут не только подарить приятные впечатления, но и укрепить важные для вас отношения.

Что принесет осеннее равноденствие 2026 года

Главной темой осеннего равноденствия станет поиск баланса. Переход Солнца в Весы символически смещает внимание от личных задач к отношениям с людьми, умению договариваться и находить золотую середину.

Для Овнов и Рыб особенно важны могут стать отношения, Девам стоит обратить внимание на деньги, а Козорогам и Скорпионам — не упустить возможности в карьере. Близнецам звезды обещают больше романтики и творчества, тогда как Водолеям и Стрельцам осень может открыть путь к путешествиям, обучению и новому опыту.

Но независимо от знака Зодиака этот период может стать символической точкой перезагрузки — возможностью определить, что стоит взять с собой в новый сезон, а что пора оставить в прошлом.

Новости партнеров

Новости партнеров