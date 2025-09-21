Осеннее равноденствие 22 сентября: главные народные верования, традиции и ритуалы на счастье

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

22 сентября 2025 года в северном полушарии наступит осеннее равноденствие. Это день, когда продолжительность светлого и темного времени суток почти одинакова. С этой даты ночь постепенно начинает удлиняться и достигнет своей максимальной продолжительности во время зимнего солнцестояния. Для жителей южного полушария, наоборот, начинается весна.

Астрономически это момент, когда центр Солнца проходит через земной экватор, переходя из северного полушария в южное. В древности именно такие дни становились своеобразными точками отсчета календаря. Для многих народов они были важными ориентирами, к которым приурочивали окончание работ и начало нового периода.

У славян, египтян, скандинавов и других цивилизаций день равноденствия ассоциировался с переходом от лета к осени. Люди завершали сельскохозяйственные дела и устраивали шумные застолья. На стол обязательно подавали блюда из овощей и мяса — считалось, что это обеспечит достаток и сытость на следующий год.

Также существовал обычай встречать гостей и проводить день в кругу семьи и друзей. Главным смыслом праздника было подведение итогов, завершение начатых дел и планирование будущего.

Согласно народным верованиям, в этот день хорошо загадывать желания и строить планы. Для этого писали свои цели и мечты на листе бумаги, а затем клали его под подушку. Считалось, что это поможет воплотить замыслы.

Особенно благоприятным 22 сентября считали для одиноких людей, которые стремились найти пару. Чтобы привлечь любовь, в доме создавали символическое присутствие второго человека: накрывали стол на двоих, клали вторую подушку на кровать или ставили рядом две зубные щетки.

Запретов на равноденствие не было, но наши предки старались не ссориться с близкими и не начинать новых дел. Ведь этот день считался временем завершения, гармонии и подведения итогов.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году осеннее равноденствие наступит в понедельник, 22 сентября, в 21:19 по восточноевропейскому времени. Именно с этого дня официально начинается осень, и солнце постепенно будет дарить нам все меньше света: ежедневно примерно на 4 минуты укорачивается световой день, вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.