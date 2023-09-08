Осенние цветы – какие букеты дарят в сентябре на свадьбу, день рождения и просто так

Сентябрь – прекрасная пора, когда природа уже начинает окрашивать все желтыми красками, но дни все еще сохраняют летнее тепло. Осенние букеты всегда передают эту особенность сезона. Давайте разбираться, какие цветы подарить в сентябре на разные праздники.

Осенние цветы – какие растения распускаются в сентябре

Сентябрь "пылает" красными, желтыми, бордовыми, медово-оранжевыми и золотистыми оттенками. Осенние цветы часто используют для создания свадебных композиций, букетов поздравления с днем рождения, профессиональными или государственными праздниками. Дарят их и просто так, чтобы показать свои чувства. Какие цветы популярны осенью:

Астры выносливы, имеют много цветовых вариаций и выглядят максимально нежно, но при этом эффектно. Композиция из этих осенних цветов идеально подойдет как начальнице, так и любимому человеку.

выносливы, имеют много цветовых вариаций и выглядят максимально нежно, но при этом эффектно. Композиция из этих осенних цветов идеально подойдет как начальнице, так и любимому человеку. Георгины – напоминают большие "помпоны", поэтому их часто используют в дизайнерских букетах, чтобы расставить правильные акценты. Осеннее настроение можно создать, взяв всего несколько бутонов.

– напоминают большие "помпоны", поэтому их часто используют в дизайнерских букетах, чтобы расставить правильные акценты. Осеннее настроение можно создать, взяв всего несколько бутонов. Гортензии – пышные и цветные. Букеты из этих цветов часто дарят в знак внимания или когда хочется сделать комплимент человеку.

– пышные и цветные. Букеты из этих цветов часто дарят в знак внимания или когда хочется сделать комплимент человеку. Гладиолусы — в большинстве своем эти волшебные цветы ассоциируются с началом нового учебного года и не удивительно, ведь гладиолусы часто дарят на первый звонок. А чтобы превратить композицию в романтический подарок, добавьте к ним розы или альстромерии.

— в большинстве своем эти волшебные цветы ассоциируются с началом нового учебного года и не удивительно, ведь гладиолусы часто дарят на первый звонок. А чтобы превратить композицию в романтический подарок, добавьте к ним розы или альстромерии. Подсолнечники – хотя эти цветы считаются символом солнца и лета, в сентябрьских букетах их можно увидеть очень часто. Они помогут создать чувство осеннего тепла, если добавить в композицию красные, оранжевые бутоны других растений.

– хотя эти цветы считаются символом солнца и лета, в сентябрьских букетах их можно увидеть очень часто. Они помогут создать чувство осеннего тепла, если добавить в композицию красные, оранжевые бутоны других растений. Эустомы – универсальные цветы, которые часто используют в осенних свадебных композициях. Их можно использовать даже в монобукетах, ведь веточки эустом, имеющие много постепенно распускаемых бутонов, всегда выглядят самодостаточно.

В начале осени распускаются и цветы, которыми часто дополняют букеты. Например, скиммия, астильба, солидаго и т.д. Они добавляют композиции и могут служить фоном для основных цветов.

Какие цветы лучше дарить осенью людям, родившимся в сентябре

Какие цветы лучше дарить осенью / Фото: Pexels

У именинников сентября есть сразу два цветка-талисмана — астры и утренняя слава, которую чаще всего в народе называют березкой. Название "астры" из древнегреческого означает "звезда" и действительно эти цветы очень напоминают небесные светила своей формой. Осенний букет из астр – это отличный случай преподнести своей любимой символическую "звезду с неба" и показать, как много она для вас значит.

Декоративные березки несколько отличаются от их полевых собратьев, которые мы привыкли видеть на лугах. Хотя это растение сложно представить в букете, композиции с ним выглядят уникально и необычно. Именно так вы можете подчеркнуть, что человек для вас такой же особенный.

Читайте также: