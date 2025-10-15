ТСН в социальных сетях

Осенние грибы на газоне могут быть токсичными: как безопасно от них избавиться

В октябре, из-за прохладной и влажной погоды, грибок активно разрастается на газонах, клумбах и даже в горшках с цветами.

Грибы

Грибы / © Pexels

Садоводы предупреждают всех, у кого на газоне начали появляться грибы: некоторые из них могут быть опасными для животных и вредными для растений.

Об этом сообщило издание Express.

Появление грибов в саду — естественное явление, которое свидетельствует о биоразнообразии почвы. Однако не все виды являются безопасными. Особенно осторожными следует быть владельцам собак и кошек. Если животное могло проглотить гриб, необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринару. Симптомы отравления включают чрезмерное слюноотделение, рвоту, диарею, потерю равновесия и судороги.

«Хотя многие грибы безвредны, некоторые из них токсичны, поэтому самым безопасным подходом является предупредительный — считайте грибы ядовитыми, если не указано иное. Если вы подозреваете, что ваша собака съела что-то ядовитое, немедленно обратитесь к ветеринару», — отметили, в BBC Gardeners World

Вместе с тем, садоводы отмечают, что полностью уничтожать грибы не нужно — они могут быть частью здоровой экосистемы сада. Но если они портят вид газона или вызывают беспокойство, избавиться от них можно без химикатов и фунгицидов.

Самый простой способ — собрать грибы вручную, а затем подмести участок метлой, чтобы удалить споры и остатки. После этого стоит поддерживать газон в чистоте: регулярно убирать опавшие листья, ветки и сухую траву, а также чаще косить газон. Более короткая трава высыхает быстрее, а значит, создает менее благоприятные условия для роста грибов.

Еще один важный шаг — «проветривание» газона. Для этого специалисты советуют использовать скарификатор или грабли, чтобы убрать слой мертвой травы и мха, которые задерживают влагу. Именно избыток влаги чаще всего вызывает появление грибов осенью.

Напомним, чтобы весной 2026 года сад расцвел буйством цветов стоит посадить тюльпаны уже сейчас.

