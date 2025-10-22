Осенние работы в саду: что обрезать запрещено, чтобы не испортить урожай

Сад / © Pixabay

Реклама

Осень — традиционное время для подготовки сада к зиме. Впрочем, обрезка не всех деревьев и кустов безопасна. Эксперты по садоводству предупреждают: несвоевременное удаление ветвей может разрушить цветочные почки, снизить урожайность и сделать растения уязвимыми к болезням и морозам.

Об этом пишет Martha Stewart.

«Многие дачники не учитывают биологические особенности каждого вида», — отмечает консультант по садоводству Марта Стюарт.

Реклама

Яблоня: урожай под угрозой

Яблоня закладывает цветочные почки заранее для следующего сезона. Осенняя обрезка удаляет эти почки и уменьшает урожайность.

Кроме того, если дерево еще не перешло в состояние покоя, открытые раны от секатора делают его уязвимым к морозам и болезням. Поэтому обрезку яблони лучше оставить на позднюю зиму или раннюю весну.

Вишня: грибковые риски

Реклама

Вишневые деревья особенно чувствительны к осенней обрезке. Открытые раны не заживают до весны, что создает благоприятные условия для развития грибка и других болезней древесины.

Эксперты советуют проводить обрезку вишни в конце зимы, когда дерево находится в покое, а риск инфекций минимален.

Боярышник: декоративность и плоды под угрозой

Боярышник выращивают как декоративное растение и для получения ягод. Почки формируются осенью, поэтому секатор в это время может оставить куст «голым» в следующем сезоне.

Реклама

Чтобы сохранить и цветы, и плоды, обрезку боярышника следует отложить до весны.

Сирень: риск потери цветения

Сирень формирует бутоны в конце лета и начале осени. Несвоевременная обрезка в этот период может привести к тому, что кустарник в следующем году вообще не зацветет.

Поэтому осенью лучше ограничиться удалением только сухих и поврежденных веток, избегая формовочной обрезки.

Реклама

Гортензии: обрезка с условием

Гортензии нуждаются в особом подходе. Некоторые сорта формируют цветы на новой древесине — их можно обрезать осенью. Другие — на старых ветвях, и обрезка в это время уничтожит будущее цветение.

Перед осенней обрезкой обязательно проверьте сорт и вид растения.

Общие советы для безопасной осенней обрезки

Определите состояние растений — обрезать можно только деревья и кусты, полностью вошедшие в состояние покоя. Ограничитесь санитарной обрезкой — удаляйте сухие, поврежденные или больные ветви. Не обрезайте плодовые почки — особенно у яблони, вишни, боярышника и сирени. Стерильность инструментов — секатор и пилка должны быть чистыми, чтобы не заносить инфекции. Дополнительная защита — после обрезки можно обработать раны садовым варом или специальными средствами.

Напомним, ранее мы писали, что посадить возле клубники осенью, чтобы ягоды в следующем сезоне были обильными, крупными и сладкими. Ведь правильное соседство культур не только защитит грядки от болезней и вредителей, но и сделает следующий урожай ягод действительно щедрым и сладким.