Осенние работы в саду: что обрезать запрещено, чтобы не испортить урожай
Многие садоводы делают обрезку осенью, но некоторые растения от этого страдают. Узнайте, что лучше оставить до весны.
Осень — традиционное время для подготовки сада к зиме. Впрочем, обрезка не всех деревьев и кустов безопасна. Эксперты по садоводству предупреждают: несвоевременное удаление ветвей может разрушить цветочные почки, снизить урожайность и сделать растения уязвимыми к болезням и морозам.
Об этом пишет Martha Stewart.
«Многие дачники не учитывают биологические особенности каждого вида», — отмечает консультант по садоводству Марта Стюарт.
Яблоня: урожай под угрозой
Яблоня закладывает цветочные почки заранее для следующего сезона. Осенняя обрезка удаляет эти почки и уменьшает урожайность.
Кроме того, если дерево еще не перешло в состояние покоя, открытые раны от секатора делают его уязвимым к морозам и болезням. Поэтому обрезку яблони лучше оставить на позднюю зиму или раннюю весну.
Вишня: грибковые риски
Вишневые деревья особенно чувствительны к осенней обрезке. Открытые раны не заживают до весны, что создает благоприятные условия для развития грибка и других болезней древесины.
Эксперты советуют проводить обрезку вишни в конце зимы, когда дерево находится в покое, а риск инфекций минимален.
Боярышник: декоративность и плоды под угрозой
Боярышник выращивают как декоративное растение и для получения ягод. Почки формируются осенью, поэтому секатор в это время может оставить куст «голым» в следующем сезоне.
Чтобы сохранить и цветы, и плоды, обрезку боярышника следует отложить до весны.
Сирень: риск потери цветения
Сирень формирует бутоны в конце лета и начале осени. Несвоевременная обрезка в этот период может привести к тому, что кустарник в следующем году вообще не зацветет.
Поэтому осенью лучше ограничиться удалением только сухих и поврежденных веток, избегая формовочной обрезки.
Гортензии: обрезка с условием
Гортензии нуждаются в особом подходе. Некоторые сорта формируют цветы на новой древесине — их можно обрезать осенью. Другие — на старых ветвях, и обрезка в это время уничтожит будущее цветение.
Перед осенней обрезкой обязательно проверьте сорт и вид растения.
Общие советы для безопасной осенней обрезки
Определите состояние растений — обрезать можно только деревья и кусты, полностью вошедшие в состояние покоя.
Ограничитесь санитарной обрезкой — удаляйте сухие, поврежденные или больные ветви.
Не обрезайте плодовые почки — особенно у яблони, вишни, боярышника и сирени.
Стерильность инструментов — секатор и пилка должны быть чистыми, чтобы не заносить инфекции.
Дополнительная защита — после обрезки можно обработать раны садовым варом или специальными средствами.
