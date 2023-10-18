Осенние работы в теплице: успейте до заморозков, иначе потом останетесь без урожая

Теплица способна приносить пользу к самым заморозкам, однако внутри нужно создать комфортные условия для растений. Есть определенные работы, которые необходимо непременно провести в теплице до прихода реальных холодов.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, чем подкормить яблони, груши и вишни в октябре, чтобы в следующем году они завалили урожаем.

Уборка

Очень важно очистить почву от растительных остатков, ведь даже небольшие кусочки ботвы томатов или корней могут стать причиной развития инфекции, особенно фитофторы. Поэтому очень важно успеть до заморозков все убрать, даже мульчи. Также освободите помещение теплицы от опор. Если у вас она пленочная, избавьтесь от пленки, промойте ее, просушите и сложите на хранение.

Перекапывание грунта

Многие огородники интересуются, нужно ли перекапывать теплицу осенью. Следует обратить внимание, что почва в этот период года кишит разнообразными микроорганизмами, которые могут нанести вред растениям. Поэтому их нужно избавиться. Для этого и производят перекапывание земли. Так бактерии, грибки, сорняки, личинки вредителей погибнут после дальнейшей обработки препаратами. Перекапывать нужно на глубину в половину штыка лопаты.

Важно отметить, что в почве также накапливаются остатки инсектицидов и удобрений, поэтому рекомендуется раз в 2-3 года заменять верхний слой почвы (25-30 см) новым. Старик можно заложить в компост или вынести за пределы участка. Если вы высаживали сидераты, их не нужно скашивать, а немного подрезать. К весне они перепреют и станут отличным удобрением.

Очистка инвентаря и теплицы

Снаружи и внутри теплица не выглядит особенно привлекательной в конце сезона. Опавшие листья, грязь, паутина, листья – все это нужно очистить. Снаружи конструкцию промывают обычной водой, а внутри к ней лучше добавить немного хозяйственного мыла (на ведро воды 1 брусок). Готовый раствор следует нанести на стены, оставить на 5-10 минут, затем смыть. Так же следует обработать весь садовый инвентарь.

Если теплица изготовлена из поликарбоната, рекомендуется использовать только мягкие губки или тряпки из микрофибры. Чтобы убить грибки и инфекции, можно приготовить такой раствор: средство для мытья посуды, марганцовка и пищевая сода. Чтобы избавиться от лишайников и мха на опорах используйте 5% раствор медного купороса.

Чем обработать землю в теплице от болезней осенью / Фото: pixabay.com

Дезинфекция и обработка земли от вредителей

Универсальным дезинфектором для теплицы осенью медный купорос (100 мл вещества на 10 л воды). Он же послужит как удобрение. Но следует отметить, что его нужно вносить в землю теплицы не чаще одного раза в 5 лет, поскольку он способен усиливать кислотность почвы.

Если в течение сезона не было проявлений болезней, достаточно просто оздоровить почву осенью. Для этого используйте готовые растворы, которые можно приобрести в особых магазинах. А чтобы в теплице не поселялись вредители, обработайте ее хлорной известью (на 10 л воды 200-300 г вещества).

Подготовьте теплицу для помидоров

В теплице рекомендуют высаживать сидераты (рожь или люцерну), которые продезинфицируют почву и насыщают ее питательными веществами. После такой подготовки взорванная рассада будет значительно быстрее расти.

Томаты имеют достаточно сильно разветвленную корневую систему, поэтому им нужна максимально рыхлая и водопроницаемая почва. Чтобы улучшить эти показатели, его рекомендуется просеивать, а также вносить гумус, компост, биогумус.

Кислые почвы помидорам не нравятся, поэтому, если существует такая проблема, нужно раскисление. К примеру, можно внести на 1 квадратный метр 300-500 г извести.

Подготовьте теплицу под огурцы

У огурцов крайне слабо развита корневая система, поэтому растениям нужна плодородная и достаточно легкая почва со слабокислой или нейтральной реакцией. Важно достаточное количество минеральных веществ и органики. Потому грядки для огурцов в теплице готовят заранее.

Сначала удаляется верхний слой грунта, засыпается все черноземом, вносится одно ведро навоза на 1 квадратный метр, а сверху помещается слой грунта с компостом или перегноем (1:1). Зимой, чтобы грядки не промерзали, регулярно подбрасывайте снег. Тогда к весне земля будет насыщена влажными и полезными веществами.

Для раскисления почвы вносят 200-300 г известь или 300-350 г древесного пепла на 1 квадратный метр.

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